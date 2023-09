Eine Heatmap soll Bürgern in Füssen zeigen, ob sich eine Anlage auf dem eigenen Dach lohnt

Für einen neuen Energienutzungsplan werden derzeit die Daten erhoben. Das Ziel: Einsparpotenziale erkennen und Projekte fördern, wo sie Sinn machen

28.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Am Ende soll aus dem Füssener Stadtplan eine Heatmap werden. Die dunklen Stellen im Stadtgebiet sind dann diejenigen, die besonders energieintensiv sind, die hellen die mit wenig Strom – oder Wärmebedarf. So hat es Daniel Schafberger in dieser Woche dem Stadtrat vorgestellt. Der Oberpfälzer erarbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit der FH Amberg einen kommunalen Energienutzungsplan für die Stadt Füssen. Das Ziel: Die derzeitige Verbrauchssituation zu analysieren, Einsparpotenziale auszumachen und die Stadt beim Ausbau erneuerbarer Energie zu beraten. Etwa bei Nahwärmenetzen oder Flächenanlagen für Photovoltaik.

