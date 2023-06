Soll Neuschwanstein Unesco-Weltkulturerbe werden? So hat Schwangau entschieden

Bürgerentscheid in Schwangau: Unterstützt die Gemeinde den Antrag des Freistaats, dass die Königsschlösser Unesco-Welterbe werden? Das Ergebnis liegt vor.

19.06.2023 | Stand: 08:14 Uhr

Nun ist klar: Schloss Neuschwanstein könnte den Unesco-Welterbe-Titel bekommen. Die Schwangauer sprachen sich bei einem Bürgerentscheid mehrheitlich dafür aus. Damit sind die Weichen gestellt und der Freistaat kann den Unesco-Antrag für die Königsschlösser von Ludwig II. auf den Weg bringen.

Unesco-Welterbe-Titel für Neuschwanstein: Schwangau stimmt für Bewerbung des Freistaats

Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent, teilte die Gemeinde am Sonntagabend mit. Etwa 44 Prozent der Abstimmenden hatten sich gegen eine Unterstützung des Welterbe-Antrags ausgesprochen, rund 56 Prozent dafür.

„Wir sind froh über das Referendum. Damit haben wir den eindeutigen Auftrag der Bevölkerung, die staatliche Initiative aktiv zu unterstützen. Jetzt ist der Weg frei für die Bayerische Staatsregierung, die UNESCO-Kommission von der herausragenden Bedeutung der Bayerischen Königsschlösser als Denkmäler von Weltrang zu überzeugen,“ sagte Bürgermeister Stefan Rinke. Auch Bayerns Kunstminister Markus Blume reagierte erleichtert auf das Ergebnis. Er sei dankbar für die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger Schwangaus, meinte der CSU-Politiker. „Es ist eine wichtige Entscheidung für die Region und eine gute für Bayern.“ Neben Neuschwanstein sollen die beiden anderen weltberühmten Schlösser Herrenchiemsee und Linderhof sowie das weniger bekannte Königshaus am Schachen vorgeschlagen werden.

Die Zustimmung der Schwangauer war wichtig. Denn der Freistaat stellt den Unesco-Antrag nur, wenn die betroffenen Gemeinden zustimmen. In Schwangau war der Gemeinderat in der Frage gespalten, ob Schloss Neuschwanstein Teil der Unesco-Welterbeliste werden soll. Deshalb hatte man sich Anfang des Jahres für einen Bürgerentscheid entschieden. Der Ausgang war lange unklar, denn es gab Unsicherheit im Dorf. Man sorgte sich vor der Pufferzone, die ein Welterbe mit sich bringt, und vor noch mehr Touristen. Befürworter sehen dagegen in dem Unesco-Titel die Chance, das Schloss weiterhin zu schützen und Probleme beim Besuchermanagement mit Nachdruck angehen zu können.

Schloss Neuschwanstein: 2025 könnte der Unesco-Titel kommen

Bereits 2015 wurde der Schlösser-Antrag des Freistaates offiziell bei der Unesco in Paris auf den Weg gebracht. Fachgremien erstellten in vielen Gesprächsrunden und Abstimmungen den Antragstext und den Managementplan. Nun soll der Antrag am 30. September zur Vorprüfung bei der Unesco eingereicht werden. Die finale Bewerbung ist für den 1. Februar 2024 geplant, mit der Entscheidung des Welterbekomitees wird 2025 gerechnet. (mit dpa)

