Spaltet Corona die Gesellschaft? Ein Soziologe der Uni Augsburg erklärt

02.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Professor Dr. Reiner Keller arbeitet an der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg. Im Gespräch schätzt er die Corona-Gegner ein.

Wissenschaftskritik, Elitenskepsis oder Staatsfeindlichkeit sind nicht neu. Gibt es aber Unterschiede in der Corona-Pandemie im Vergleich zu bisherigen Krisen?

Reiner Keller: In allen Gesellschaften mit einer funktionierenden Wissenschaft gibt es ihr gegenüber in einzelnen Bereichen Misstrauen. Die gegenwärtige Skepsis kommt historisch betrachtet nicht von ungefähr. Kritik an politischen Eliten, wissenschaftlich-technischen Komplexen oder der „Technokratie“, auch an manchen Bereichen der Medizin, gab es im 20. Jahrhundert häufig, oft in Verbindung mit der Forderung nach mehr gesellschaftlicher Teilhabe. Beispielsweise in den Kämpfen der Frauenbewegung oder auch in dem Engagement für schonendere medizinische Behandlungsverfahren. Seit den 1960er Jahren war das eher eine Kritik von links, wenn man es etwas pauschal formulieren will. Aktuell relativ neu – trotz historischer Vorläufer – ist aber, dass Kritik und Misstrauen vor allem von rechtspopulistischen Gruppen aufgegriffen wird. Das gilt auch für die Leugnung des Klimawandels.

Also nicht alles „berufsmäßige Nörgler“?

Keller: Die derzeitigen Protestierenden sind keine homogene Gruppe. An den Corona-Protesten nehmen Menschen mit ganz unterschiedlichen Motiven teil – einige aus gesundheitlicher Sorge, andere etwa deswegen, weil sie in ihrer beruflichen und damit gesamten Existenz stark betroffen sind. Sie äußern ihre Kritik an den Maßnahmen, ohne für eine darüber hinausgehende politische Agenda zu demonstrieren. Und dann gibt es die, die jede Gelegenheit nutzen, um viel weiterreichender „gegen die Politik, Regierung & Demokratie“ zu mobilisieren. Sie sind eher gut organisiert und mobilisieren sehr strategisch. Aber vergessen wir nicht, dass wir seit fast zwei Jahren eine Ausnahmezeit erleben, mit unklarem Ende. Zeiten der Ungewissheit sind immer auch Zeiten für Gruppen mit einer politischen Agenda, die den demokratischen Staat kritisieren – zumindest dort, wo die Äußerung solcher Kritik zulässig ist.

Professor Dr. Reiner Keller Bild: Keller

Droht uns dann ein gesellschaftlicher Umsturz?

Keller: Ich denke nicht – schließlich unterstützt die große Mehrheit der Bevölkerung ja die politischen Maßnahmen. Einen gewissen Protest muss eine Demokratie zudem aushalten. Konflikte sind ja nicht per se und in allem schlecht. Darauf müssen wir vertrauen.

Corona-Kritiker bemängeln oft den öffentlichen Diskurs, suchen ihn aber nicht, sondern formieren sich andern Orts. Warum?

Keller: Na ja, wenn man vorgibt, als Einziger ‚die komplette Wahrheit‘ zu kennen, dann ist eine Diskussion mit anderen ja schwierig. Die Aussage, „wir kommen nicht zu Gehör“, hört man häufig von den Antreibern der Proteste. Dabei sind sie unglaublich präsent – das ist das Paradoxe. Lautstarke Proteste und die ein oder andere heroische Stilisierung – in diesem Fall etwa: man sei als einzige Gruppe bei klarem Verstand, man sei aufrechter Kämpfer gegen Denk- und Sprechverbote -, und das noch verbunden mit möglichst spektakulären Bildern, das bringt einen ja schließlich in die Medien. Und die berichtenden „Mainstream-Medien“ werden dabei natürlich trotzdem kritisch betrachtet. (Lesen Sie auch: Jobsuche oder Urlaub: Corona-Skeptiker organisieren sich im Netz.)

Wird die Gruppe der Corona-Gegner wieder verschwinden?

Keller: Wir wissen ja gegenwärtig alle nicht, wie sich das Virus weiterentwickelt, welche Varianten noch auftauchen, und was das bedeutet. Ich bin kein Virologe, und kann das nicht einschätzen. Aus soziologischer Sicht spielt sicherlich die zeitliche Dauer und Eingriffstiefe der Maßnahmen eine entscheidende Rolle. Und auch hier bedeutet die heterogene Zusammensetzung der Protestierenden unterschiedliche Tendenzen. Diejenigen, die jetzt unmittelbare gesundheitliche Ängste haben, werden wohl leiser werden, wenn sich die Situation normalisiert. Diejenigen mit einer klaren staatskritischen oder demokratiekritischen Agenda werden aber bleiben. Sie machen weiter und suchen sich ein anderes Thema. Diskussionen mit Ihnen sind schwierig. Auch hier muss auf die demokratischen Werte vertraut werden.

Haben wir nach zwei Jahren Pandemie eine gespaltene Gesellschaft?

Keller: Nein, das halte ich für völlig überzogen. Über Social Media ist nur alles sehr lautstark – deren Vernetzungsmöglichkeiten tragen dazu bei, dass der Eindruck einer weitreichenden gesellschaftlichen Polarisierung entsteht. Dazu kommt natürlich, dass die Medien eine gewisse Skandalisierung befördern. Ein besonnener Umgang wäre da häufiger notwendig.

Interview: Marina Kraut