SPD Nesselwang: Wie ein gallisches Dorf im Reich der CSU

Die SPD Nesselwang feiert 50. Geburtstag. Dass 2020 der erste eigene Kandidat bei der Bürgermeisterwahl über 40 Prozent erreichte, ist einer der großen Erfolge.

16.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die große Politik wird bekanntlich in Berlin gemacht, die noch viel größere aber vor Ort. Und das seit nunmehr 50 Jahren bei der SPD im Ortsverband Nesselwang – ein Grund zu feiern. „50 Jahre standhaft sein, gegenüber den ,übermächtigen Schwarzen’ ist natürlich ein Anlass, um zum Jubiläum zu laden“, sagte Ortsvorsitzender Jürgen Heckmeier. Er begrüßte Parteifreunde und Ehrengäste, darunter Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr sowie Unterbezirksvorsitzende Hannah Fischer, in der Bäckerei Lipp. Der Ort war mit Bedacht gewählt worden, fand doch an selber Stelle, damals noch im Hotel Krone, die Gründungsversammlung statt.

Zehn mutige Männer gründen 1972 SPD in Nesselwang

„Am 6. Juni 1972 hatten sich zehn mutige Männer zusammengefunden, um im Zuge der damals herrschenden Aufbruchstimmung – die SPD stellte zu dieser Zeit mit Willy Brandt den Bundeskanzler – den Ortsverein der SPD in Nesselwang zu gründen“, zitierte Heckmeier das Gründungsmitglied Wolfgang von Wyschetzki. „Mut war gefragt, sich in der CSU dominierten Landschaft zu den ,Roten’ zu bekennen“, merkt Heckmeier an. Mit einem Schmunzeln zog er einen Vergleich mit einem kleinen gallischen Dorf im großen Römischen Reich. Einen ersten Erfolg brachte die Marktratswahl 1978: Von Wyschetzki gewann als erster Genosse ein Mandat, das er 24 Jahre lang verteidigte. Auch eine Anekdote gab Heckmeier preis: „In Eigenfertigung wurden für die Bundestagswahl 1980 50 Plakatständer angefertigt und rot lackiert, die das Ortsbild prägten. In der Folge wurde auch die CSU aktiv und fertige blaue Ständer.“

Der damalige Bürgermeister Josef Köberle meinte zur 25-Jahr-Feier 1997, dass man den SPD-Ortsverband erfinden müsste, wenn es ihn nicht bereits gäbe. Die konstruktive Arbeit spiegelte sich in einem weiteren Gemeinderatsmandat wider, das Gerhard Ott 1984 errang. Einen Höhepunkt stellte die Wahl 1996 dar, hatte die SPD danach doch drei Mandate im Rat: Jürgen Heckmeier wurde ebenfalls gewählt.

Heute sind elf Mitglieder im SPD Ortsverband Nesselwang aktiv

Von 22 Mitgliedern im Ortsverband beim Höchststand 1987 waren ein Jahr später nur noch 14 dabei. Negativrekord war 2014, mit gerade mal fünf verbliebenen Mitgliedern. Dies führte zu Gedanken über die Auflösung oder einem Zusammenschluss mit der Pfrontener SPD. Diese Pläne wurden verworfen – heute sind wieder elf Mitglieder im Ortsverein aktiv.

Richtig ernst wurde es für die SPD 2020, stellte sie doch mit Christoph Uhl erstmals einen Bürgermeisterkandidaten auf, der gegen den CSU-Bewerber, den heutigen Bürgermeister Pirmin Joas, antrat. Es wurde ein intensiver Wahlkampf mit zahlreichen Veranstaltungen, Internetseite, Flugblättern und Infoständen. Mit einem Ergebnis, das sich für einen roten Kandidaten sehen lassen konnte, errang Uhl doch 40,3 Prozent der Stimmen. Dennoch machte sich Enttäuschung breit, hatten sich die Wahlkämpfer doch etwas mehr erwartet. Einen Motivationsschub gab es vor kurzem: Bundeskanzler Olaf Scholz nahm sich bei seinem Nesselwang-Urlaub Zeit für ein gemeinsames Kaffeetrinken. Beim lockeren Hoigarten erkundigte er sich nach den Problemen vor Ort.

"Vollen Einsatz leisten"

Ulrike Bahr aus Augsburg brachte zum Jubiläum zwar kein Entlastungspaket aus Berlin mit, gab jedoch einen Einblick in die dortige Politik. Hannah Fischer, die sich als neue Vorsitzende des Ostallgäuer Unterbezirks vorstellte, kündigte an: „Meinen vollen Einsatz bei der Landtagswahl 2023 werde ich als SPD-Kandidatin des regionalen Wahlbezirks leisten.“

Dankende Worte fand Heckmeier zum Schluss: Zum einen für die wenigen, aber sehr aktiven Mitglieder, auf die er immer zählen könne. Und zum anderen für das letzte noch aktive Gründungsmitglied Anton Haff: Er erhielt für seine langjährige Tätigkeit, unter anderem als Kassier und Schriftführer, die goldene Ehrennadel.