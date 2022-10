Spikeball oder Roundnet: Neuer Trendsport verspricht "Liebe auf den ersten Schlag"

Der Trendsport Roundnet wächst wie kein anderer. So stark, dass sie selbst am Gymnasium Füssen überlegen, eine Lehrerfortbildung dafür zu organisieren.

19.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wenn man diesen Sommer an den Ostallgäuer Badeseen unterwegs war, konnte man immer wieder ein Phänomen beobachten: Vier Menschen stehen um ein kleines Trampolin und schlagen abwechselnd einen Ball darauf hin und her. Was auf den ersten Blick kryptisch aussieht, ist in Wirklichkeit ein rasant wachsender Trendsport.

Roundnet ist englisch und steht für „Rundnetz“, bekannt ist es auch unter dem Markennamen Spikeball. Erfunden wurde es schon vor über 30 Jahren in den USA, geriet aber bald wieder in Vergessenheit. Doch inzwischen liegt Spikeball im Trend. Im September fand die erste Roundnet-Weltmeisterschaft in Belgien statt. Auch im Ostallgäu gewinnt der Sport an Bekanntheit.

Spikeball oder Roundnet im Allgäu: Der neue Trendsport am Gymnasium Füssen

Am Gymnasium Füssen zum Beispiel gibt es seit ungefähr vier Jahren Roundnet-Sets. Gespielt wird in jeder Klassenstufe. Die fünften Klassen beginnen mit Jonglier-Übungen. Wegen der Ähnlichkeit zum Volleyball werden die Sets auch im Volleyball-Abiturkurs zum Training verwendet, verrät Jan Färber, Sportlehrer am Gymnasium Füssen. Aber auch auf Klassenfahrten oder am Wandertag sind die Sets oft mit dabei. „Wir machen gute Erfahrungen“, sagt Färber. Deshalb sollen schon bald mehr Sets angeschafft werden, auch eine Roundnet-Fortbildung für die Lehrkräfte sei geplant.

Anfragen zu Roundnet 2021 verfünffacht

„Ich kenne keinen anderen Trendsport, der in der letzten Zeit so massiv gewachsen ist“, sagt Jonas Wiedemann, Gründer des Fachhandels Roundnet Deutschland. Die Anfragen hätten sich 2021 verfünffacht. Wiedemann ist seit 15 Jahren in der Trendsportszene unterwegs und kam erstmals 2018 mit Roundnet in Kontakt. Heute ist er passionierter Spieler und betreibt die Internetseite www.roundnet-deutschland.de. Seit der Gründung von Roundnet Deutschland arbeite er immer wieder mit Schulen und öffentlichen Einrichtungen zusammen, um ihnen die Sportart näher zu bringen. Einen „unmöglichen“ Ball noch zu bekommen aber auch einfach ein schöner Ballwechsel machen für Wiedemann eine gute Partie aus.

Wie funktioniert Roundnet oder Spikeball?

Roundnet sei unter anderem deshalb so beliebt, weil das Grundprinzip und die Spielregeln sehr einfach zu verstehen sind. Zwei Teams á zwei Personen stehen, in gleichem Abstand zueinander, um das Netz herum. Ähnlich wie beim Volleyball sind drei Ballkontakte erlaubt, danach muss der Ball auf das Netz gespielt werden. Nach der Netzberührung muss das andere Team den Ball annehmen und hat ab jetzt auch drei Ballkontakte.

Klingt simpel, wird aber im Spiel schnell komplex. Gespielt werden kann Roundnet nahezu überall und von Jedem. Auch auf dem Badeplatz am Forggensee, in der Nähe des Festspielhauses, stand heuer öfter ein Roundnet-Set. Jonas Stowasser aus Füssen spielt dort gerne mit seinen Freunden. Er ist mittlerweile auch kein Anfänger mehr. Roundnet habe ihm aber seit der ersten Stunde Spaß gemacht. Auch Zuhause im Garten oder auf einem benachbarten Feld spielt Stowasser, praktisch überall wo viel Platz und ein weicher Untergrund ist.

Das ist es, was für ihn das Spiel besonders macht. Es braucht im Grunde nur das Set, ein bisschen Platz und natürlich Mitspieler, um ein Spiel zu starten. Außerdem begeistert Stowasser, dass Roundnet ein Ganzkörpersport ist. Denn der Ball darf mit jedem Körperteil berührt werden. Sein persönliches Highlight war ein eigens organisiertes Roundnet-Turnier in Füssen.

