Höher, schneller, weiter: Wie eine Praxis in Füssen Sportlern zu neuen Höhenflügen verhilft

Leistungsoptimierung wird ein immer größeres Thema für Sportler allen Alters. Wie Sporthomed in Füssen dabei hilft, das eigene Training zu verbessern.

15.10.2022 | Stand: 05:40 Uhr

Über den Monitor flimmern schwarze Linien. Sie schlagen immer stärker aus, während am Laufband nebenan das Keuchen lauter und lauter wird. „Noch zehn Sekunden“, hallt die Stimme von Martina Lauerbach durch den Raum. Dann piekst es wieder im Ohr des Mannes und eine kleine Menge Blut tritt hervor. Das Display zeigt jetzt ein blinkendes Herz-Symbol an, 184 Schläge pro Minute. „Das reicht, vielen Dank“, sagt Lauerbach. Dem Lockenkopf auf dem Laufband rinnen Schweißperlen von der Stirn, als Lauerbach ihm die blaue Maske abnimmt und die Elektroden von seiner Brust entfernt.

Inzwischen hat die 36-jährige Gesundheitsökonomin genügend Daten gesammelt. Darunter immer auch wieder kleine Blutmengen für die Laktatwerte – für Ausdauersportler ein wichtiger Wert mit Blick auf den Stoffwechselzustand. Sie sollen dabei helfen, dem Sportler wertvolle Tipps fürs Training an die Hand zu geben. Darauf hat sich die Sporthomed in Füssen nämlich spezialisiert. Seit zwei Jahren gibt es das interdisziplinäre Team aus Medizinern und Sport-Wissenschaftlern in Füssen. Und das Angebot wird von Profis bis zum Amateur sehr gut angenommen. „Die Leute sporteln immer mehr“, sagt Tauno Zobel (57), früher selbst Eishockey-Profi und in Füssen seit langem tätig als Chirurg und Sportarzt. Die Nachfrage nach einer wissenschaftlich fundierten Trainingsanalyse steige rapide.

Sporthomed Leistungsdiagnostik in Füssen: Das steckt hinter dem Konzept

„Die Leute beschäftigen sich zwar intensiv mit dem Thema, aber nicht immer tun sie auch das Richtige für sich und den Körper“, sagt Zobel. So sei ein großer Trugschluss, zu glauben, viel helfe viel. „Weniger, dafür aber effektiveres Training, bringt viel eher die erhoffte Leistungssteigerung“, sagt Zobel. Das Team von Sporthomed unterstützt Sportler anhand der gesammelten Daten dabei.

Der Kundenkreis reicht vom letztjährigen Mountainbike-Weltmeister Simon Gegenheimer über die Eishockeyspieler des Oberligisten EV Füssen bis hin zu Bergsteigern und Kletterern wie Philipp Munkler. Der 27-jährige Immenstädter ist an diesem Nachmittag nach Füssen gekommen, um sich Unterstützung für ein Projekt im kommenden Sommer zu holen. Dann will er den kompletten Wettersteingrat mit über 7000 Höhenmetern und 70 Kilometern Länge bewältigen. Non-Stop. Über bekannte Gipfel wie die Garmischer Alpspitze und die Zugspitze soll es gehen. Das alles im bekannt ausgesetzten und brüchigen Gelände des Wettersteingebirges. So ein Projekt erfordert natürlich Vorbereitung. Das Team von Sporthomed soll ihm helfen, es in die Tat umzusetzen. Begonnen hat die Leistungsdiagnostik bei dem 27-Jährigen mit einem Check, wie es um seine Gleichgewichtsfähigkeiten bestellt ist. „Very weak (sehr schwach)“, war eines der Ergebnisse des Stabilitätstest. Daran muss noch gearbeitet werden.

Martina Lauerbach und Tauno Zobel vom Team von Sporthomed. Bild: Benedikt Siegert

So analysiert die Praxis Sporthomed in Füssen die Daten von Sportlern

Die Resultate beim Laufen waren ganz passabel. „Aber noch mit Luft nach oben“, wie Munkler selbst sagt. Er kennt jetzt die Pulsbereiche, in denen er am effektivsten trainieren kann. Auch sein Physiotherapeut und Coach hat Zugriff auf diese Werte. Das alles werde ihm helfen, sich am besten vorzubereiten auf das Projekt im nächsten Sommer.

Auch Rehas begleiten die Experten von Sporthomed in Füss

„Wir schneiden unsere Diagnostik individuell auf den jeweiligen Athleten oder Patienten zu“, sagt Zobel. Bei Munkler habe man auf den Stabi-Test und das Laufband gesetzt. Bei anderen Sportlern geht es aber stattdessen aufs Ergometer (Rad) oder zur Sprunganalyse per Kamera. Zwei englische Oberbegriffe hat sich das Team von Sporthomed, das zur St. Vinzenz Klinik in Pfronten gehört, auf die Fahnen geschrieben. „Better in action“ (Leistungsoptimierung) und „Back in action“ (die Rehabilitation). Gemeinsam mit dem Team aus Orthopäden, Chirurgen und Kardiologen will die Praxis Sportlern ermöglichen, nach einer Verletzung möglichst auf gleichem Niveau wieder in den vorher ausgeübten Sport zurückzukehren.

Bei einem Lakttattest wird Blut abgenommen. Bild: Benedikt Siegert

Ein Selfie zum Abschluss

Zur scherzhaften Routine bei einer solchen Diagnostik gehört in Füssen inzwischen auch ein Selfie. Munkler, Zobel und Lauerbach grinsen also noch eilig in die Kamera, dann gewährt der Arzt einen kurzen Blick in seine Sammlung aus zwei Jahren: Dabei zu sehen sind viele bekannte Gesichter von Sportlern aus der Region.