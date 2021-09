St. Mang und das Allgäu: Zwischen Mythos und Wahrheit

An diesem Sonntag wird in Füssen wieder das Magnusfest gefeiert. Doch was steckt hinter der Jahrhunderte alten Verehrung des Heiligen? Eine Spurensuche.

05.09.2021 | Stand: 10:23 Uhr

Die schlechte Nachricht vorweg: Wer von diesem Text eine detaillierte Biografie des heiligen Magnus erwartet, der wird enttäuscht sein. Denn gesicherte Informationen gibt es über den Schutzpatron des Allgäus nur wenige. Damit können auch diese Zeilen nicht aufwarten. Eigentlich kennt man von Magnus nur seinen Todestag als relativ sicheres Datum. Der jährt sich jetzt gerade wieder. Am 6. September starb Magnus nach 25 Jahren Tätigkeit in Füssen, er soll ein wandernder Mönch aus St. Gallen gewesen sein. Er gilt als Missionar unserer Region.