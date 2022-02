"Ich bin mir keiner Schuld bewusst": Das sagt Ex-Bürgermeister Iacob zur Klage der Stadt

Die Stadt klagt vor dem Verwaltungsgericht gegen den Ex-Bürgermeister. Der Vorwurf: Er soll Geld nicht abgeführt haben. Iacob weist Vorwürfe zurück.

02.02.2022 | Stand: 15:15 Uhr

„Ich halte das für hanebüchen“, sagt der ehemalige Füssener Bürgermeister Paul Iacob ( SPD) und fügt hinzu: „Ich bin mir keiner Schuld bewusst.“ Wie berichtet, klagt die Stadt vor dem Verwaltungsgericht Augsburg gegen das ehemalige Stadtoberhaupt. Er hätte einen Teil seines Gehalts als Geschäftsführer bei der Tegelbergbahn abgeben müssen – im Raum steht eine Summe von über 131.000 Euro. Iacob sieht das anders.

Ex-Bürgermeister Paul Iacob hat nie etwas von der Stadt Füssen gehört

Er habe nie einen Hinweis vonseiten der Verwaltung oder des Stadtrates – auch keinen Antrag aus dem Gremium – erhalten, dass er Geld abführen müsse. Auch bei seinen Vorgängern sie ihm nichts bekannt. Iacob war von 2008 bis 2020 Bürgermeister der Stadt Füssen. Die Stadt hat – wie Schwangau und Halblech – Anteile an der Tegelbergbahn. Nicht ungewöhnlich ist, dass Kommunalpolitiker auch entsprechende Ämter bekleiden. Iacob hatte einen Posten im Aufsichtsrat, war stellvertretender Geschäftsführer und aufgrund eines Todesfalls anschließend kommissarischer Geschäftsführer der Tegelbergbahn.

Der Kommunalpolitiker war nach eigenen Angaben auch Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse. Dabei habe er Geld an die Stadtkasse abgeführt, weil „die Gesetze sagen, dass in diesem Fall ein bestimmter Teil abgeführt werden muss“, sagt Iacob gegenüber unserer Redaktion. Die Tegelbergbahn sei aber ein privatwirtschaftliches Unternehmen, der Sachverhalt also ein anderer, so Iacob. Wie berichtet, bestätigte auch die Stadt diesen Umstand. Aus Sicht der Verwaltung soll das nun vor Gericht geklärt werden. Zuvor hatte laut Pressesprecher Felix Blersch der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) diese Überprüfung gefordert, der Stadtrat entschied sich mehrheitlich in einer nichtöffentlichen Sitzung im Dezember für diesen Schritt. Demgegenüber steht laut Blersch eine Stellungnahme des Bayerischen Städtetages. Dieser vertrete allerdings die Meinung, dass kein Geld abgeführt werden müsse.

Um welchen Zeitraum geht es bei der Klage gegen Iacob?

Aus Sicht von Iacob hat er neben dem Bürgermeisteramt viel Zeit in seiner Freizeit als kommissarischer Geschäftsführer verbracht – auch abends und am Wochenende. Ein Jahr lang sei er in der Funktion tätig gewesen. Die Summe von 131.000 Euro kommt ihm hoch vor. Laut Stadt geht es um den Zeitraum der letzten zehn Jahre seiner Amtszeit. Bisher habe niemand von der Stadt das Gespräch mit ihm gesucht, das hätte er sich gewünscht, berichtet Iacob. Ob es sich dabei um noch offene Rechnungen des Stadtrates mit dem ehemaligen Bürgermeister handelt? „Schwer zu sagen“, sagt Iacob. Er habe einen Anwalt eingeschaltet und sehe der Verhandlung gelassen entgegen.