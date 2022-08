Ein nicht ganz geglücktes Stadtfest in Füssen

Kürzlich fand in Füssen das Stadtfest 2022 statt - mit einigen Neuerungen. Unser Autor findet: "Weniger wäre hier mehr gewesen."

03.08.2022 | Stand: 18:05 Uhr

Voll – das war die Altstadt am Samstag auf jeden Fall, tagsüber sorgten viele Straßenkünstler für jede Menge Abwechslung. Und am zweiten Abend des neu konzipierten Stadtfestes spielte erfreulicherweise das Wetter mit, man konnte viele entspannte Besucher sehen und etlichen Musikern zuhören. Auch die Gastronomiebetriebe schienen ein gutes Geschäft zu machen.

Stadtfest Füssen: Straßenmusiker waren zu nah beieinander

Allerdings: Solche Eindrücke kann man auch sammeln, wenn man an einem normalen Samstag tagsüber durch die Münchner Fußgängerzone schlendert. Vielleicht mit dem Unterschied, dass in München Straßenmusiker so weit auseinander stehen, dass sie sich nicht gegenseitig übertönen müssen. „Eine angemessene Entfernung zu ... anderen Straßenkünstlern ist einzuhalten“, heißt es bei den Regeln für Auftritte in der Fußgängerzone der Landeshauptstadt. Das war in Füssen leider nicht immer der Fall. Manch zarter Stimme hätte da ein Verstärker gut getan – oder eben mehr Abstand zum Beispiel zu einer Trommlergruppe. Mitunter schienen sich die Musiker gegenseitig zu kannibalisieren, weniger wäre hier mehr gewesen. Gerade bei diesen Auftritten muss bei dem neuen Konzept noch einiges nachgebessert werden. Denn sonst erreicht das Stadtfest nicht die Qualität eines Bummels durch die Münchner Innenstadt an einem normalen Samstag.

