Stadtfest Füssen: "Die Bühne ist unsere wunderschöne Altstadt"

Das Stadtfest in Füssen wird als Streetfestival zelebriert. 35 Künstler und Musikgruppen spielen an zwei Tagen im August an verschiedenen Ecken in der Stadt.

20.07.2023 | Stand: 12:34 Uhr

„Unplugged“: So bezeichnet man es in der Musikszene, wenn Künstler ohne die sonst üblichen elektronischen Verstärker auftreten. Und dieses „Unplugged“ soll heuer auch beim Füssener Stadtfest eine zentrale Rolle spielen. Denn Bühnen mit großen Boxen, Subwoofern und Lautsprechern wird es nicht geben. Vor Jahren waren sie noch zentrales Element beim Stadtfest – am Magnusbrunnen und Schrannenplatz. Doch „krawallig, mit Dauerbeschallung“ war gestern, betont Stefan Fredlmeier, dessen Füssen Tourismuns und Marketing (FTM) Team die Veranstaltung am 4. und 5. August organisiert. Statt eines starren Konzept setzen die Verantwortlichen auf ein Festival mit Straßenkünstlern- und Musikern.

