Der Stadtrat will den Betrieb in reduzierter Form für die Zukunft sichern. Damit versetzt man der Ranch den „Todesstoß“, befürchten die Freien Wähler Füssen.

27.01.2022 | Stand: 13:44 Uhr

Die an überraschenden Wendungen ohnehin reiche Geschichte der Pony- und Pferderanch in Weißensee ist um ein Kapitel erweitert worden: Der Füssener Stadtrat hat sich am Dienstagabend für den für einen weiteren Betrieb erforderlichen Bebauungsplan Brand-Mühlbach ausgesprochen – allerdings soll dieser Betrieb ein paar Nummern kleiner ausfallen als bislang. Maximal neun Tiere soll es auf der Ponyranch geben, zuletzt waren es nach Verwaltungsangaben 18 Pferde und Ponys.