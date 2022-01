Stadtrat Füssen halbiert Anzahl der Tiere in Ponyranch

Stadtrat will Betrieb in reduzierter Form für die Zukunft sichern. Doch damit versetzt man der Ranch den „Todesstoß“, befürchten die Freien Wähler Füssen.

26.01.2022 | Stand: 22:01 Uhr

Die an überraschenden Wendungen ohnehin reiche Geschichte der Pony- und Pferderanch in Weißensee ist um ein Kapitel erweitert worden: Der Füssener Stadtrat hat sich am Dienstagabend für den für einen weiteren Betrieb erforderlichen Bebauungsplan Brand-Mühlbach ausgesprochen – allerdings soll dieser Betrieb ein paar Nummern kleiner ausfallen als bislang. Maximal neun Tiere soll es auf der Ponyranch geben, zuletzt waren es nach Verwaltungsangaben 18 Pferde und Ponys. Darüber entbrannte im Kommunalparlament eine kurze aber intensive Debatte, doch mit 15:6 Stimmen sprach sich das Gremium schließlich mit recht deutlicher Mehrheit für einen derart reduzierten Betrieb aus.