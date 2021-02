Stadttunnel für Füssen: Studie wird jetzt erstellt

Große Mehrheit im Stadtrat ist dafür. Auf welche Spezialisten aus Österreich sich der Füssener Bürgermeister freut.

25.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Der Vorschlag der Füssener Ideenwerkstatt, den Kaiser-Maximilian-Platz und die von ihm ausgehenden Straßen zu untertunneln, wird genauer untersucht. Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat am Dienstagabend hinter verschlossenen Türen grünes Licht für die Verkehrsuntersuchung „Machbarkeit Stadttunnel Füssen“ gegeben. Das teilte Bürgermeister Maximilian Eichstetter gestern auf Nachfrage.

Grundsätzlich seien alle Kommunalpolitiker dafür gewesen, den Vorschlag zu prüfen. Es habe lediglich zwei, drei Gegenstimmen gegeben, da nicht jeder die Ausgaben von fast 30 000 Euro in diesem Jahr stemmen wollte, sagte Eichstetter. „Doch das Geld haben wir auch im nächsten oder übernächsten Jahr nicht.“ Wichtig sei es aber, verbindlich zu wissen, wie realistisch die Tunnel-.Idee ist.

Welche Auswirkungen hat der Tunnel auf den Verkehrsfluss?

Daher soll untersucht werden, welche Auswirkungen eine Untertunnelung auf den Verkehrsfluss haben wird – insbesondere dahingehend, dass fünf Kreuzungen und Konfliktstellen im innerstädtischen Straßennetz entfallen würden. Andererseits geht es darum, wie eine solche Untertunnelung in baulicher Hinsicht umgesetzt werden kann und zu welchen Kosten. Bei der Studie wird nicht nur das Modell der Ideenwerkstatt geprüft, sondern auch alternative Lösungsansätze – etwa, wenn die Tunnelzufahrt aus dem Westen (Luitpoldstraße) wegfallen würde.

Der Auftrag soll in der nächsten Woche an die Bernard Gruppe vergeben werden, kündigte Eichstetter an. Diese Gruppe, die bereits die intelligente Verknüpfung der Ampelanlagen erarbeitet, werde hier eng mit ihren Tunnelbauspezialisten aus Österreich zusammenarbeiten. „Das sind Vollprofis“, freute sich der Bürgermeister über diese Kompetenz. Wie lange für die Studie benötigt werde, könne man aber jetzt noch nicht sagen.

