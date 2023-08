Füssener Eigenbetriebe auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit

Die Stadtwerke und die Forggensee-Schifffahrt sollen in ein Kommunalunternehmen umgewandelt werden. Welche Vorteile und Bedenken es gibt.

07.08.2023 | Stand: 17:59 Uhr

Verlieren die Kommunalpolitiker die Kontrolle über die Stadtwerke Füssen und die Forggensee-Flotte? Solche Bedenken wurden laut, als es im Stadtrat um die Umwandlung der beiden Eigenbetriebe in ein Kommunalunternehmen (KU) ging. Eine große Mehrheit der Ratsmitglieder teilte die Bedenken aber nicht: Bei vier Gegenstimmen sprach sich der Stadtrat für das neue Unternehmen aus, das 2025 seine Arbeit aufnehmen soll.

Kommunaler Prüfungsverband empfiehlt die Umwandlung seit Jahren

Dass Stadtwerke als KU aufgestellt sind, ist nichts Neues. Auch für die Stadtwerke Füssen empfiehlt der Kommunale Prüfungsverband seit über einem Jahrzehnt diese Umwandlung. Sie soll nun vollzogen werden, um die Stadtwerke „zukunftssicher“ aufzustellen, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU). Er verwies darauf, dass sich das Unternehmen so künftig auf denkbare Unternehmensfelder wie Nahwärme oder Freizeiteinrichtungen besser einstellen könne.

Nicht mehr vom städtischen Etat abhängig

Einen großen Vorteil nannte Werkleiter Helmut Schauer. Bisher sei es so, dass Stadtwerke und Schifffahrt ihre Wirtschaftspläne für das nächste Jahr fristgerecht bis zum Dezember aufstellen. In den folgenden Monaten können die Eigenbetriebe dennoch keine größeren Investitionen tätigen. Denn ihre Wirtschaftspläne hängen am städtischen Etat – und der wird oft erst im Mai genehmigt. Erst dann könnten die Eigenbetriebe mit ihren Investitionen starten. Als eigenständiges KU habe man da ganz andere Möglichkeiten.

Welche Möglichkeiten ein KU bietet, weiß Stefan Fredlmeier als Chef von Füssen Tourismus und Marketing. Ein solches Unternehmen sei eine „enorm kraftvolle Institution“. Die Stadt verliere dabei nicht die Kontrolle, es gehe um „die Konzentration auf eigene Aufgaben“. Wobei im KU vor allem der Vorstand gefordert sei, das Unternehmen „effizient zu führen“.

Höhere Entgelte für Beschäftigte?

Mit der Umwandlung einverstanden erklärte sich Ilona Deckwerth (SPD), da sie keine große strukturelle Benachteiligung für die Beschäftigten bedeute. Im Gegenteil: Höhere Entgelte winken. Vor übertriebenen Erwartungen in die neue Unternehmensform warnte hingegen Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen): „Eine Umwandlung ist ein KU bedeutet nicht zwingend mehr Effizienz“, die neue Unternehmensform sei „kein Heilsbringer“. Es gehe um mehr Professionalität.

„Wir geben als Stadtrat ein stückweit Kontrolle aus der Hand“, merkte Christine Fröhlich (Freie Wähler) an. Künftig habe ein Verwaltungsrat das Sagen, der zur Verschwiegenheit verpflichtet sei. Zwar wandte Bürgermeister Eichstetter ein, dass man den bisherigen Werkausschuss als Verwaltungsrat etablieren könnte, doch beruhigte dies Fröhlich nicht: Die Sitzungen blieben dennoch nicht öffentlich. Gerade bei der Wasserversorgung als Daseinsvorsorge fand sie dies nicht gut.

Bedenken bei Umwandlung in Kommunalunternehmen

Auch Dr. Christoph Böhm (CSU) war skeptisch. Er sei gewählt worden, um die Verwaltung zu kontrollieren. Das wäre im KU nicht mehr möglich. Dort sei der Vorstand nur dem Verwaltungsrat („handverlesene Leute“) verantwortlich. Zudem drohten höhere Wassergebühren, habe es in einer Vorberatung geheißen. Um fünf Prozent könnten die Gebühren wegen der Umwandlung in eine KU ansteigen, schon jetzt zahle man in Füssen doppelt so viel für Wasser wie in Schwangau.

Bei den Gebühren liege man unter dem bayernweiten Schnitt, versicherte hingegen Schauer. Und Fredlmeier verwies darauf, dass auch in einem KU Satzungsänderungen in öffentlicher Sitzung behandelt werden müssten. Andere Themen würden hingegen hinter verschlossenen Türen „sehr, sehr konstruktiv“ behandelt. Bei vier Gegenstimmen begrüßte der Stadtrat die Umstellung der jetzigen Eigenbetriebe in ein KU.

