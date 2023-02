Derb, deftig und hintergründig: In Schwangau wird die Politik heuer ordentlich "derbleckt"

Beim Salvatoranstich in Schwangau bekommen Einige ihr Fett weg. Der Redner kann sich auch Seitenhieb auf verhafteten Seeger Bürgermeister nicht verkneifen.

22.02.2023 | Stand: 16:16 Uhr

Jemanden mehr oder weniger schmerzhaft zu verspotten – so übersetzt ein Lexikon für bayerische Mundart den Begriff „Derblecken“. Zurück geht es auf die gute alte Zeit, in der ein Wirt seine Gäste noch persönlich kannte und sie zur Begrüßung humorvoll aufzog. Heutzutage hat der Begriff vor allem in der Fastenzeit Konjunktur, wenn die Politik einmal zum Schweigen verdammt ist und sich vom Podium allerhand Boshaftigkeiten gefallen lassen muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.