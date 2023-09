Starke Frauen im Dorfmuseum Roßhaupten

Neue Ausstellung im Pfannerhaus mit Werken von Maria K. Allgaier. Die Künstlerin geht der Frage nach: Wie sieht weibliche Stärke aus?

Schon beim Betreten der Galerieräume im Pfannerhaus fallen den Besuchern drei großformatige Bilder mit den Porträts von schönen jungen Frauen ins Auge. Die mittlere verdeckt von einem auf Transparentpapier geschriebenen Gedicht, eine eingerahmt von Stickereien und die dritte halb verborgen hinter einem Spitzenstoff und umgeben von Teilen eines Schnittmusterbogens. Dazu als Pendant drei Bilder, auf denen die Talente dieser drei Frauen kunstvoll umgesetzt sind. Werke von Maria K. Allgaier.

Das Leben selbst in die Hand nehmen

Laudatorin Dr. Eve Förschl beschreibt Allgaier als ein Kind der 50er Jahre. Sie gehört zur ersten Generation von Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg, die ihr Leben – unabhängig von den Erwartungen und Aufgaben ihrer Familie – selbst in die Hand nehmen und es gestalten konnten. Sie studierte Lehramt, reiste viel und macht seit über 50 Jahren Kunst. In ihrer Ausstellung im Pfannerhaus ist keine Arbeit älter als vier Jahre. Warum? Als sie in Pension ging, hatte sie wesentlich mehr Möglichkeiten, sich künstlerisch und kreativ zu betätigen.

Der zweite Blick dahinter

Endlich hatte sie Zeit, der Frage nachzugehen, die sich ihr im Lauf des Lebens immer mehr aufgedrängte: Wie sieht weibliche Stärke aus? Wie bestanden Frauen ihrer eigenen Familie auf ihrer Individualität angesichts der Verletzungen, Traumata während des Zweiten Weltkriegs und der Erwartungen ihrer Familie, der Männer, der Kinder, ihres Berufs? Aus dieser Auseinandersetzung gingen 9 große konzeptuelle Arbeiten hervor. Hier beginnt der WeitBlick – der ZweitBlick, der zweite Blick dahinter.

Auf der Spur der Frauen in ihrer Familie

Maria Allgaier begab sich auf die Spur der Frauen in ihrer Familie und fand mit ihrer Mutter und deren zwei Schwestern drei starke Frauen-Persönlichkeiten aus der Kriegs- und Nachkriegszeit. Alle drei fanden trotz der immensen Anforderungen ihrer kinderreichen Familien und des elterlichen Betriebs, der eine Skischule, eine Pension und einen Bauernhof umfasste, die Energie und die Durchsetzungskraft, ihren individuellen Berufswünschen und Hobbies nachzugehen.

Eine Tante machte eine Ausbildung zur Sekretärin. Sie nähte und stickte wundervolle Muster, ganz in der langen Tradition weiblicher Talente. Die andere Tante machte eine Bankausbildung und zeigte lebenslang Interesse an naturwissenschaftlichen Themen. Kunstvoll umgesetzt ist dies in einem Bild mit vielen Lohntüten und hinter Transparentpapier versteckten alten Fotografien. Die Schnittmuster um ihr Porträt weisen darauf hin, dass sie zusammen mit ihrer Schwester die Kleidung für die ganze Familie nähte. Maria Allgaiers Mutter durfte trotz Empfehlung nicht aufs Gymnasium, weil sie sich als älteste Tochter um die Familie und um den Betrieb zu kümmern hatte. Sie lebte ihr poetisches Talent im Schreiben von Gedichten über die Natur und die Liebe aus. Sehr berührt waren die zahlreichen Besucher der Vernissage, als die Schauspielerin Mirjam Westerdoll eins ihrer Gedichte von 1947 vortrug. In Maria Allgaier leben die Talente und die Durchsetzungskraft der Frauen ihrer Familie weiter. Auch sie schreibt Gedichte, die bereits in einem kleinen Band veröffentlicht sind. Daraus las sie, passend zu ausgestellten Bildern zwei Gedichte vor.

Die Männer nicht aus dem Blick verloren

Neben der Auseinandersetzung mit den Frauen hat die Künstlerin die Männer nicht aus dem Blick verloren. Dazu überarbeitete sie gemalte Porträts, fragmentierte sie und setzte sie zu neuen geometrischen Bildordnungen zusammen, um so aus der Vergangenheit kraftvolle Gegenwart zu machen „Upcycling“, nennt sie diese Serie. Ein Gegensatz zu diesen konzeptionellen Kunstwerken sind die vielen skizzenartigen kleinen Bilder in Aquarell, Tusche oder als Collage. Hier spielt Maria Allgaier fantasievoll mit Farbe und Komposition, mit Linien, Farben und Flächen. Daraus entstehen Ideen, bildet sich ein Fundus für neue Kunstwerke.

Für einen weiteren besonderen Kunstgenuss sorgte der Musiker John Westerdoll, der auf seiner Geige zwei Musikstücke spielte und dafür großen Applaus erntete.

Die Ausstellung im Pfannerhaus Roßhaupten ist noch zu sehen bis zum 1. Oktober, jeweils Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Das Museum ist während der Ausstellung geöffnet.