Nach Roland Kaiser, Sido und Sarah Connor: 2023 sogar fünf Open-Airs in Füssen geplant

Über 20.000 Fans strömten am Wochenende zu den Konzerten ans Festspielhaus Füssen. 2023 wird es eine Neuauflage geben. Welche Künstler auftreten könnten.

01.08.2022 | Stand: 05:49 Uhr

Nachdem am Wochenende über 20.000 Musikfans zu den Freiluftkonzerten am Festspielhaus strömten, ist klar: Es wird im kommenden Jahr zu einer Neuauflage der „Königswinkel Open Airs“ kommen. Dann sollen sogar fünf renommierte Künstler in Füssen auftreten. Der in Buchenberg (Oberallgäu) ansässige Veranstalter Allgäu Concerts der Familie Bernhard und das Festspielhaus Neuschwanstein hätten sich bereits jetzt auf eine Fortführung der Zusammenarbeit geeinigt. Das bestätigte Festspielhaus-Geschäftsführerin Birgit Karle im Gespräch mit unserer Redaktion.

