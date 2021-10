Statt gelber Familie begrüßt Gäste blauer Würfel in Pfronten

Gremium fällt Entscheidung zur Neugestaltung der Pfrontener Ortseingänge. Allerdings tut es das nicht zum ersten Mal.

20.10.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Wie die gelben Familien ersetzt werden können, die bislang Besucher an den Pfrontener Ortseingängen begrüßen, war nicht zum ersten Mal Thema im Gemeinderat. Auch diesmal war die Entscheidung alles andere als unumstritten: Mit der knappen Mehrheit von vier zu drei Stimmen beschloss der Kulturausschuss, im Steinrumpel-Kreisel einen blauen Allgäu-Würfel aufzustellen und an drei Ortseingängen Allgäu-Gabione zu errichten.

Nicht so einfach wie gedacht...

„Es ist nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben“, fasste Bürgermeister Alfons Haf, was die Bauverwaltung zu den geplanten Stelen in Form von Gabionen herausgefunden haben: Diese Steinkörbe benötigen als ortsfeste Anlagen eine Baugenehmigung des Landratsamtes und bei Standorten an Staatsstraßen zusätzlich Gestattungen durch das Saatliche Bauamt. Das ist bei vier der bislang fünf Standorte der Fall, die zudem im Außenbereich lägen, während die Straßenbaubehörde Standorte im Innerortsbereich bevorzugt. Folgen wären ein verpflichtender Abstand von mindestens 7,50 Meter zum Straßenrand sowie Leitplanken auf Kosten der Gemeinde. Um das Problem zu entschärfen, sollen die bisherigen Standorte der Ortseingangstafeln bei Kreuzegg und an der Steinrumpel entfallen und durch einen Allgäu-Würfel auf dem Steinrumpel-Kreisel ersetzt werden. An den drei übrigen Standorten sollen Stelen in Form von Allgäu-Gabionen errichtet werden.

Ist Bekenntnis zu Region nötig?

In der Diskussion waren erneut recht gegensätzliche Meinungen aufgetaucht. Während Kilian Trenkle (Pfrontner Liste) die Allgäu-Markierungen grundsätzlich ablehnte: „Wir wissen doch, dass wir im Allgäu sind, wir sollten lieber die bestehenden Tafeln erneuern!“, schlug seine Fraktionskollegin Julia Matz vor, erst mal nur den Allgäuwürfel zu errichten und auf die Gabione zu verzichten. Im Sinne des Tourismus sei es wichtig, die Zugehörigkeit zu der bekannten Region zu betonen und deutlich zu machen.

Kein besserer Vorschlag

Ludwig Schneider (Pfrontner Liste) vergewisserte sich noch einmal, dass man die Allgäu-Gabione erst abgelehnt und dann beschlossen habe, während sich Anja Mörz (Aktiv für Pfronten) schon leicht genervt zeigte: „Wie viele Sitzungen wollen wir denn noch mit diesem Thema verbringen?“ Immerhin habe es zu den Gabionen bislang noch keinen besseren Vorschlag gegeben.