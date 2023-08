Stern am Gitarrenhimmel leuchtet im Füssener Kaisersaal

Laura Lootens lässt bei ihrem Auftritt jedes Stück wie einen Edelstein glänzen. Sie beeindruckt nicht nur mit guter Technik, sondern auch einem starken Ausdruck.

05.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Ein packendes Gitarrenkonzert haben die Zuhörer im voll besetzten Kaisersaal des Füssener Barockklosters St. Mang beim Auftritt von Laura Lootens erlebt. In ihrem Spiel zeigte sie nicht nur exzellentes Können, sondern auch ihr Bestreben, die Farben ihrer Klänge Fantasien und Gefühle mit Leidenschaft widerzuspiegeln. Das Instrument des deutschen Luthiers Matthias Dammann wurde gleichsam Teil ihrer selbst. Ihre Freude am Gestalten der Vortragsstücke übermittelte sie dem Publikum in bezaubernder Art. Jedes Stück, das sie darbot, wurde zum Edelstein.

Spanien trifft Italien

Ihr Programm überschrieb sie mit „Spain meets Italy“. Im ersten Teil gaben die spanischen Komponisten wie Joaquim Malats, Isaac Albeniz, David del Puerto und Joaquin Rodrigo den Ton an. Mit ihrer unglaublichen Fingerfertigkeit, die den durchgängigen Schwung der Melodien beflügelte, brachte sie ihr Instrument zum Klingen, wobei die leichtfüßige Begleitung, durchsetzt mit kräftigen, akzentuierten Akkorden stets zum besonderen Erlebnis wurde.

Mit einem der populärsten Werke in der Geschichte der Gitarre, der „Serenata Española“ von Joaquim Malats eröffnete Laura Lootens wirkungsvoll ihr Konzert. Die Suite Española hatte Isaac Albeniz ursprünglich für Klavier geschrieben. Hier sind die Gitarrenklänge des Flamencos unüberhörbar. Mit zwei Sätzen aus dem Werk zeigte die Künstlerin treffend den Einfallsreichtum dieser Musik. „Poema de la Bahia“ hat David del Puerto extra als Pflichtstück komponiert. Lootens’ Vortrag war so überzeugend, dass man versteht, dass sie vom Komponisten einen Sonderpreis bekommen hatte. Eine Hommage an Manuel de Falla ist „Invocation y Danca“. Sehr schön wurde die Steigerung von leisen, glockenähnlichen Obertönen zu eindringlichen Tremolos und Arpeggien herausgearbeitet. In dem anmutigen, hüpfenden Tanz gefielen die glockenähnlichen Obertöne vermischt mit der resonanteren Melodie auf der Bassseite.

Der "Teufelsgeiger" spielte Gitarre

Nach der Pause genossen die Besucher die Werke italienischer Komponisten. Es mutet vielleicht seltsam an, dass vom „Teufelsgeiger“ Paganini die Grand Sonate für Gitarre komponiert wurde. Die Erklärung ist einfach: Paganini spielte selbst Gitarre. Den beweglichen, frischen Stil der italienischen Schule kostete die Künstlerin mit viel raffinierten virtuosen Elementen voll aus. Impulsiv, charmant und spritzig erklang dieses Werk. Für die Komposition „Due Canzoni Lidie“ musste die Künstlerin ihr Instrument umstimmen. Die experimentellen Klänge mit eindringlich wiederkehrenden, hervortretenden Linien wurden deutlich herausgestellt. Zum Finale erklang „Capriccio Diabolico“ von Mario Castelnuovo-Tedesco. Der Titelsagt alles aus. In diesem fesselnden, eindringlichen Stück, das auf dem süditalienischen Tanz der Tarantella basiert, konnte die Künstlerin noch einmal voll ihre Technik, Stärke und Ausdruckskraft entfalten. Nach großem Beifall gab es noch eine Zugabe mit dem 3. Satz aus der „Sonata Romantica“ von Manuel Maria Ponce.

Für die Reihe der „Kaisersaalkonzerte“ ist die Saison damit beendet. Am Mittwoch, 30. August, beginnt an gleicher stelle das Festival „Vielsaitig“, erstmals unter dem neuen Künstlerischen Leiter Julian Steckel. Infos finden Sie hier.