Sternstunden im Festspielhaus Füssen mit Riedener Truppe

13.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Sternstunden im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen haben mit den Besuchern die 31 Mitwirkenden der Trampolin-Akrobatik Gruppe aus Rieden am Forggensee und der Jugendkapelle Rieden- Roßhaupten-Füssen erlebt bei ihren Aufführungen „Drachenzähmen leicht gemacht“. Begeisterten Beifall vom jugendlichen und erwachsenen Publikum ernteten die Akteure für ihre aufregende, energiegeladene und bezaubernde Theatershow.

Wikinger-Geschichte

Alu Meiershofer, der unermüdliche Inspirator und Leiter der Gruppe, kam über seine Enkelkinder auf den gleichnamigen Animationsfilm. Die Geschichte, bei der die Wikinger ihre kleine Insel Berk vor den Überfällen der Drachenarmadas beschützen müssen, war ein „Stoff“, der gut auf die Künste seiner Gruppe übertragen werden konnte. Aus dem Orchestergraben wurden die Darsteller angefeuert mit rhythmisch bewegten Melodien der Bläser. So bauten sich wirkungsvolle Szenen auf. Dafür sorgte auch der Häuptling Haudrauf, der beispielsweise mit einem riesigen Wikingerschiff gegen die Drachen vorgeht. Sein schmächtig wirkender Sohn Hicks (Jakob Königer) entwickelt große Kräfte. Er verletzt und besiegt den gefährlichen Nachtschattendrachen „Ohnezahn“ (Elias Weinzirl), tötet ihn aber nicht, bringt ihm sogar eine Schiene für das gebrochene Bein. Er zähmt den Drachen. Beide werden Freunde. Die Szenen wechseln in rascher Folge.

Erzählerin macht Übergänge verständlich

Die Übergänge werden durch die Erzählerin (Elena Hofer) verständlich gemacht, denn keine Darstellerin und kein Darsteller spricht. Allein von den Bewegungen, der Gestik und Mimik, der Choreografie mit ständig wechselnden Zusammensetzungen der Gruppen wird das Spiel lebendig. Da tauchen in einer Szene Einrad-Rollerfahrer und Skateboarder sowie kleine Wikinger mit Bobby Cars auf. Sie hüpfen, laufen, springen und begeistern mit Purzelbäumen, Radschlagen, erregen Bewunderung mit ihren Saltos oder beim Jonglieren mit Keulen. Es ist erstaunlich, wie aus dem vermeintlichen Durcheinander eine geordnete Einheit wird, sobald die Szene erstarrt.

Am Tuch in luftige Höhen

In einer weiteren Szene gerät das Publikum in Begeisterung bei der Vertikaltuchakrobatik der Amateurinnen in luftiger Höhe beim Einhängen, Wickeln, Schwingen, Auffangen und Drehen. Schließlich wird die Schulung der Wikinger für die Kämpfe mit den Drachen gezeigt. Dazu werden gefangene Drachen aus dem Käfig gelassen und wieder zurückgedrängt. Hicks zeigt dabei seine Künste im Zähmen, nicht zuletzt mit den so locker ausgeführten Saltos, mit denen er alle Drachen zur Räson bringt.

Das Geschehen der Handlung verlagert sich auf verschiedene Orte. Die großen Bühnenbilder zeigen den Wald oder die Eishöhle, die Hicks Freundin Astrid (Lotte Daufratshofer), und seine weiteren Freunde Rotzbacke, Raffnuss, Taffnuss und Fischbein entdecken. Dort wohnen die Drachen. Sie stehen bei den Saltos den Wikingern nicht nach. Beeindruckend zeigt Ohnezahn seine Künste.

Spannung steigt

Die Spannung steigt, es kommt zum Kampf der Drachen mit den Wikingern. Da geht es richtig zur Sache, besonders wenn die Kontrahenten mit Hilfe der Trampolins in große Höhen springen, verschiedenste Drehungen ausführen, sich überschlagen, bei den Saltos aufeinander zu bewegen und kreuz und quer waghalsig übereinander springen. Aber letztlich setzt sich Hicks Linie mit Zähmung und Freundschaft durch, die zum gemeinsamen Fest führt. Es wird zusammen ordentlich gefeiert und getanzt, wobei ein flott hingelegter Rock ’n’ Roll nicht fehlen darf.

"Ihr dürft stolz sein auf Eure Kinder!"

Alu Meiershofer gab am Ende seiner Freude Ausdruck und rief den Eltern zu. „Ihr dürft stolz sein auf Eure Kinder!“ Zugleich bedankte er sich bei den sechs Helfern im Hintergrund, ohne die so eine Aufführung nicht möglich gewesen wäre, und für die gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und Bediensteten des Festspielhauses.