Stetig wechselnde Bedingungen bei Varianta-Meisterschaft am Forggensee

Bei der Deutschen Meisterschaft am Forggensee dominieren zunächst kräftige Winde, nun ist mit Flaute zu rechnen. Warum die Segler dennoch optimistisch bleiben.

18.06.2022 | Stand: 11:40 Uhr

Auf die Zielgerade gehen die Internationalen Deutschen Meisterschaften in der Varianta-Klasse auf dem Forggensee. Insgesamt sind nun sechs Wettfahrten absolviert worden. Wegen der steigenden Temperaturen ist jetzt nur noch mit wenig Wind und damit ungünstigen Bedingungen zu rechnen, teilt Sportwart Florian Feneberg vom ausrichtenden Segelclub Füssen Forggensee (SCFF) mit. „Die Stimmung unter den Seglern ist durchweg positiv, man schätzt die gute Organisation und Gastfreundschaft“, sagt Feneberg.

Rückblick: So verlief die Internationale Deutsche Meisterschaft beim Segelclub Füssen-Forggensee (SCFF)

Rückblick: Am zweiten Wettfahrttag meinte es der Windgott gut mit den Teilnehmern der Meisterschaft. Im Laufe des Vormittags setzte ein leichter Wind aus westlicher Richtung ein, der im Tagesverlauf deutlich an Kraft zunahm, sodass in der Spitze bis zu fünf Beaufort Windstärke erreicht wurden. Mit diesen kräftigen Windböen kamen nicht alle Sportler so einfach zurecht, wodurch der ein oder andere frühzeitig den sicheren Hafen des SCFF ansteuerte. Schon am Morgen stand fest, dass nach Möglichkeit bis zu drei Wettfahrten gesegelt werden sollten, wovon eine bis zu einer Stunde dauern kann. Nachdem der Wind aber bis in den Abend vorherrschte, konnten die geplanten drei Wettfahrten über die Bühne gebracht werden. Schließlich waren die Segler bis zum frühen Abend auf dem Wasser und sichtlich erschöpft. „Man merkte, dass Segeln auch viel körperliche Anstrengung mit sich bringt. Gerade für die Teilnehmer aus Norddeutschland ist es eine Überraschung gewesen, dass auch im Allgäu solche Windbedingungen vorherrschen können“, sagt Feneberg.

Am dritten Regatta-Tag dominiert beim Segelclub Füssen-Forggensee das schlechte Wetter

Am dritten Tag der Meisterschaft zeigte sich das Wetter dann erstmals von seiner nassen Seite. Mehrere Gewitter am Vormittag und Mittag verhinderten, dass Wettfahrtleiter Dominik Schwarz die Segler auf das Wasser schicken konnte. Zudem war auch noch eine Unwetterwarnung aktiv. Am späten Nachmittag kämpfte sich die Sonne aber gegen die Wolken durch und es kam immer stärker Westwind auf, sodass bei drei bis vier Beaufort Windstärke zwei weitere Läufe gesegelt werden konnten. Insgesamt sind nun sechs Wettfahrten gesegelt worden. Am Donnerstag waren nur die Variantas auf dem Wasser, für die 16er-Jollenkreuzer war heute ein Ruhetag eingeplant. Für die kommenden Tage sind weiter steigende Temperaturen angesagt, somit ist mit weniger Wind zu rechnen.

