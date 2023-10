Sting kommt nach Füssen: Alle Infos zu Tickets und Auftritt im Allgäu

Sting wird mit seiner „My Songs“-Tour im Juli 2024 in Deutschland auftreten. Der Weltstar kommt auch nach Füssen zu den Königswinkel Open Airs.

30.10.2023 | Stand: 13:13 Uhr

Sting tritt 2024 in Füssen (Landkreis Ostallgäu) auf. Der mit "The Police" bekannt gewordene Star tritt kommt am 24. Juli 2024 in den Barockgarten des Festspielhaus Neuschwanstein. Das teilte Veranstalter Allgäu Concerts mit. Der 17-fache Grammy-Gewinner präsentiert im Rahmen seiner Tour "My Songs" die beliebtesten Hits seiner Karriere als Solo-Künstler sowie aus der The Police-Ära.

Fans dürfen sich demnach auf eine musikalische Zeitreise mit Klassikern wie „Englishman In New York“, „Fields Of Gold”, „Shape Of My Heart”, „Every Breath You Take”, „Roxanne”, „Message In A Bottle” sowie viele andere seiner Erfolge freuen. Sting wird dabei von einem elektrischen Rock-Ensemble begleitet. die

Sting 2024 auf Tour in Deutschland: Englische Presse feiert Auftakt seiner Tour "My Songs"

Nach seiner ausverkauften sechstägigen Residenz im Londoner Palladium wurde My Songs als „Meisterklasse“ von der Times bezeichnet. „Sting ist und bleibt ein unglaublich talentierter Performer mit einem vergoldeten Back Katalog.“ Als „seltenen Leckerbissen“ beschrieb der Daily Tele-graph die musikalische Reise mit Hits wie „Fields of Gold“, „Shape of my Heart“, „Roxanne“ und „Demolition Man“. Der Guardian lobte die „sublime Alchemie“.

Sting 2024 in Füssen: Das kosten die Tickets - alle Infos zum Vorverkauf

Vor dem Vorverkaufsstart erhalten Mitglieder des Sting-Fanclubs schon ab Dienstag, 31. Oktober 2023, 10 Uhr exklusiven Zugang zu Pre-Sale Tickets. Am 02. November startet der offizielle Ticketmas-ter-Vorverkauf. Ab dem 3. November läuft der allgemeine Vorverkauf unter www.allgaeu-concerts.de. Der Eintritt zum Sting-Konzert am 24. Juli 2024 in Füssen kostet laut Veranstaltern 78,45 Euro.

In Füssen trat Sting schon einmal auf: 2018 war er zusammen mit Reaggae-Musiker Shaggy gab er damals ein umjubeltes Konzert vor 8.000 Zuschauer mit spektakulärer Alpenkulisse und Blick aufs Schloss Neuschwanstein. Mehr zum damaligen Auftritt von Englishman und Jamaican am Forggensee gibt es hier.

