Straßenbauarbeiten in Hopferau und Halblech werden vom Freistaat gefördert

Der Freistaat Bayern fördert Straßenbauprojekte in Hopferau und Halblech mit insgesamt 352.000 Euro. Diese Maßnahmen sind geplant.

08.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

In den Gemeinden Hopferau und Halblech wird die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse vom Freistaat Bayern in Höhe von insgesamt 352.000 Euro gefördert. So wird der Ausbau der Kreuzung mit Neubau einer Querungshilfe der Kreisstraße OAL 2 beim Hopferauer Ortsteil Hinterberg mit insgesamt 176.000 Euro gefördert.

Felssicherung in Halblech steht an

Eine Förderung in gleicher Höhe erfolgt zur Felssicherung an der Kreisstraße OAL 8 bei der Gemeinde Halblech. Dies entspricht bei beiden Projekten jeweils 65 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Dies teilte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter der CSU-Landtagsabgeordneten Angelika Schorer auf Anfrage mit.

Geplante Projekte erhöhen Verkehssicherheit für Ostallgäuer Bürger

„Diese Straßenbaumaßnahmen sind für die Bürgerinnen und Bürger im Ostallgäu sehr bedeutend. Damit können die Verkehrsverhältnisse und die Verkehrssicherheit deutlich verbessert werden. Daher freut mich die Förderung des Freistaats Bayern in dieser Höhe besonders“, teilte Angelika Schorer mit.