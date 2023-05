Felse müssen gesichert werden: Straße zwischen Prem und Halblech bleibt länger gesperrt

Wegen des schlechten Wetters verzögern sich die Bauarbeiten. Wie die Umleitung verläuft und wann die Arbeiten beendet sein sollen.

06.05.2023 | Stand: 11:43 Uhr

Die Bauarbeiten im Rahmen der Felssicherung zwischen Prem und Halblech dauern länger. Autofahrer müssen sich also noch gedulden. Der Grund: Wegen der Witterung verzögerten sich die Arbeiten an der Kreisstraße OAL 8.

Streckenabschnitt zwischen Prem und Halblech ist länger gesperrt

Der Streckenabschnitt ist deshalb noch bis voraussichtlich 17. Mai für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet und ausgeschildert, teilt die Pressestelle des Landratsamtes Ostallgäu mit. Für den Autoverkehr erfolgt die Umleitung von Halblech aus über Trauchgau, die B 17 nach Norden bis zur Grenze zum Landkreis Weilheim-Schongau nach Prem und umgekehrt.

Das ist die Umleitung für Halblech und Prem

Der Schwerverkehr wird in Richtung Süden umgeleitet: über Bayerniederhofen, die OAL 1 in Richtung Roßhaupten, die B 16 in Richtung Norden bis zur Abfahrt Lechbruck nach Prem und umgekehrt. Die Vollsperrung gilt auch für Fußgänger und Radfahrer.