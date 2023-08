Rettungshubschrauber landet auf Liegewiese am Alpsee

Ein Pärchen nutzte den Feiertag, um am Alpsee in Hohenschwangau tauchen zu üben. Die dann bekommt die Frau in der Tiefe plötzlich Probleme mit ihrer Ausrüstung.

16.08.2023 | Stand: 13:27 Uhr

Am Dienstag ist eine Frau im Alpsee in Hohenschwangau getaucht und und musste sich nach einem zu schnellen Auftauchen in einer Spezialklinik untersuchen lassen. Wie die Polizei berichtet, übte die Frau im Alpsee gemeinsam mit einem Partner und tauchte in eine Tiefe von 25 Metern.

Frau taucht zu schnell aus Alpsee in Hohenschwangau auf und muss in Spezialklinik

Als die Frau in der Tiefe Probleme mit ihrer Ausrüstung bekam, begann sie, schnell aufzutauchen. Ihr Partner folgte ihr in einem geringeren Tempo. An der Wasseroberfläche zeigte die Frau mehrere Symptome, die auf die Taucherkrankheit hindeuteten.

Ein Rettungshubschrauber landete kurz darauf "spektakulär" auf der Liegewiese am Ostufer am Alpsee, wie es im Polizeibericht heißt. Die Taucherin ließ sich in einer Spezialklinik untersuchen.

Alle Nachrichten aus Füssen und dem südlichen Ostallgäu lesen Sie immer hier.