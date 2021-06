Tempo bei der Radweg-Planung in Hopfen geht vielen zu schnell

Weiter wird mit Hochdruck an der Umsetzung des Radweg-Projekts am Hopfensee gearbeitet. Doch es gibt Fragezeichen, die mit der Parkplatz-Situation zu tun haben.

05.06.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Planer und Verwaltung legen ein galoppierendes Tempo vor. Der Stadtrat tritt aber noch auf die Bremse: So in etwa lässt sich der aktuelle Stand beim Radwege-Projekt am Hopfensee beschreiben. Denn Architekt Thomas Haag hatte extra noch Zusatzschichten eingelegt, um den Stadträten einen konkreten Entwurf zu präsentieren. Die Zeit dafür drängt nämlich – angesichts bald verstreichender Fristen für eine hohe Förderung. „Wir arbeiten deshalb mit Hochdruck an der Entstehung“, sagte Haag. Wäre es nach dem Planer gegangen, hätte bereits der für das Projekt nötige Bebauungsplan aufgestellt werden können. Doch im Füssener Bauausschuss zeigte sich: dafür bestehen noch zu viele Fragezeichen. Insbesondere die konkrete Trassenführung im Bereich der Fischerhütte erweist sich als Problem. Auch herrschen weiter Meinungsverschiedenheiten in Sachen Parkplätze, die zugunsten des Radwegs im Ortskern gestrichen und an zwei anderen Stellen neu entstehen sollen. „Die Pläne sind so einfach noch nicht beschlussfähig“, brachte es Erich Nieberle (SPD) auf den Punkt.