Termin für den Abbruch der Kirche Acht Seligkeiten in Füssen steht fest

Der Bischof wird die Kirche im Februar entweihen. Anschließend wird sie abgerissen für den neuen Kindergarten St. Gabriel und ein kirchliches Begegnungszentrum.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

27.09.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Um den dringend benötigten Neubau des Kindergartens St. Gabriel in Füssen-West zu ermöglichen, wurde vor einigen Jahren der Abbruch der großen und sanierungsbedürftigen Kirche Zu den Acht Seligkeiten beschlossen. Dieses Projekt geht nun in seine entscheidende Phase, teilen Pfarrer Frank Deuring und der Vorstand des Pfarrgemeinderats mit: Am 25. Februar 2024 wird die Kirche durch Bischof Dr. Bertram Meier entweiht. Anschließend kann auf dem Gelände der Neubau des Kindergartens starten. Außerdem soll dort als Ersatz für die Kirche ein kirchliches Begegnungszentrum mit Gottesdienstraum sowie weiteren Räumlichkeiten für die katholische Pfarreiengemeinschaft Füssen entstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.