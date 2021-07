Teurer Lückenschluss soll Sicherheit für Radler erhöhen

Für 1,3 Kilometer langen Radweg sind Kosten von über 2,8 Millionen Euro kalkuliert. Warum es im Stadtrat Kritik an zwei Abschnitten gibt.

29.07.2021 | Stand: 10:30 Uhr

Am Anfang war von 1,5 Millionen Euro die Rede – inzwischen werden für die Baukosten insgesamt über 2,8 Millionen Euro kalkuliert. Dennoch sprach sich der Füssener Stadtrat bei fünf Gegenstimmen für den geplanten Radweg-Lückenschluss am Hopfensee aus. Erwartet man sich dadurch doch eine deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit. Sollten die erhofften hohen Fördermittel zugesagt werden, soll der 1,3 Kilometer lange Radweg in den Jahren 2022/23 realisiert werden. Kritik gab es dennoch, und zwar vor allem daran, dass sich auf zwei Abschnitten Fußgänger und Radler doch wieder begegnen.

Mit dem Projekt haben sich die Kommunalpolitiker bereits mehrfach beschäftigt (wir berichteten). Denn bis zu 500 Radfahrer pro Stunde sind zeitweise in diesem Bereich am Hopfensee unterwegs. Entweder auf der Uferstraße, wo sie Autos in die Quere kommen, was immer wieder zu schweren Unfällen führt. Oder verbotenerweise auf den Fußweg am Ufer – zum Leidwesen der vielen Spaziergänger. Mit dem Lückenschluss des Radweges im Bereich Hopfensee will man die Verkehrssicherheit deutlich verbessern.

Doch eigentlich wäre es Aufgabe des Freistaates, an der Staatsstraße (Uferstraße) einen Radweg zu errichten. Allerdings machte im Stadtrat der für Straßenbau verantwortliche Gebietsinspektor Thomas Schweiger für das Staatliche Bauamt Kempten klar: Die Behörde sehe „in naher Zukunft keine Möglichkeit, dort einen Radweg zu errichten“. Diese eindeutige Aussage hat zumindest den Weg freigemacht, für das Projekt Zuschüsse beantragen zu können. Und die könnten hoch ausfallen: Sofern Füssen als finanzschwache Kommune eingestuft wird, kann man mit einer erhöhten Förderung von 90 Prozent rechnen.

Die Knackpunkte der Planung

Den Entwurf stellten Ingenieur Sebastian Klinger, Landschaftsarchitekt Helmut Rösel und Stadtplaner Thomas Haag den Kommunalpolitikern vor. Man werde auf den 1,3 Kilometern mehr Sicherheit bieten können als man jetzt habe, versicherte Klinger. Allerdings wird es sich nur bei über 80 Prozent der Strecke um einen reinen Radweg handeln. Bei 19 Prozent handelt es sich um sogenannte Mischflächen, die sich Radler und Fußgänger teilen müssen. Diese Knackpunkte, so Klinger, liegen beim Seehaus und bei der Fischerhütte. Bei der Fischerhütte müssen die Stellplätze an der Uferstraße erhalten bleiben, da sonst dem Restaurant der Entzug der Genehmigung droht. Daher wird der Radweg zum Ufer geführt, wo er mit dem dann etwas breiteren Fußweg verschmilzt.

Nicht optimal, aber das Bestmögliche

Optimal sei die Planung nicht, sagte Niko Schulte (Füssen-Land) mit Blick auf die beiden Mischflächen. Aber wer die Lage vor Ort kenne, wisse: Hier sei das Beste aus der Situation gemacht worden. Schulte wollte dennoch wissen, wie man Radler und Fußgänger in den Mischflächen voneinander treffen könne. Hier werde man mit den Oberflächen arbeiten, sagte Klinger. Und natürlich gelte das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. „20 Prozent Mischfläche entsprechen nicht dem, was ich mir im Idealfall vorgestellt hätte“, sagte Peter Hartung (CSU). Dennoch sei es eine „tolle Planung“, die die Gefahrensituation deutlich verringern werde. Mit jedem Termin werde die Planung ein wenig besser, befand auch Erich Nieberle (SPD). Dennoch überzeugte sie ihn nicht: Er verwies auf die Mischflächen und darauf, dass Fußgänger häufig den Radweg queren könnten. Dadurch schaffe man neue Gefahrenquellen – und dies mit hohen Kosten für die Stadt (laut Verwaltungsvorlage: über 580 000 Euro).

Lesen Sie auch

Radweg am Hopfensee: Tempo bei der Planung geht vielen zu schnell Infrastruktur

Dennoch stimmte der Stadtrat mit großer Mehrheit für die Planung. Sollte man die hohen Fördermittel erhalten, soll der Lückenschluss des Radweges spätestens 2023 abgeschlossen sein.