The BossHoss bringt 2024 Country-Rock nach Füssen

Ihr 20-jähriges Bestehen feiert die Band "The BossHoss" unter anderem mit einem Konzert im Allgäu. Alle Infos zu Tickets und Vorverkauf.

27.11.2023 | Stand: 09:41 Uhr

Es steht fest: Die Königswinkel Open Airs in Füssen werden 2024 von "The BossHoss" eröffnet. Im Rahmen ihrer Jubiläumstour gibt die Country-Rock-Band ein Konzert im Barockgarten des Festspielhauses Neuschwanstein.

Die wichtigsten Infos zum Konzert von The BossHoss in Füssen

Wer ist die Band The BossHoss?

Hinter dem Namen "The BossHoss" verbergen sich sieben Musiker aus Berlin, die seit 2004 aktiv sind. Die Band-Mitglieder setzen sich wiefolgt zusammen:

Boss Burns (Gesang)

Hoss Power (Gesang, Gitarre)

Hank Williamson (Mundharmonika, Mandoline)

Russ T. Rocket (Gitarre)

Guss Brooks (Kontrabass)

Frank Doe (Drums)

Ernesto Escobar de Tijuana (Percussion)

The BossHoss ist eine der bekanntesten Rock-Bands Deutschlands, die sich durch ihren Country-Style auszeichnet. Sie sind vor allem für ihre Lieder "Jolene" (2015), "Dos Bros" (2015) oder "Little Help" (2019) bekannt. Letzteres hat die Band mit den Gewinnerinnen der siebten Staffel von The Voice Kids Germany aufgenommen.

2024 feiert die Band ihr 20-jähriges Bestehen und tourt deshalb quer durch Deutschland und die Schweiz. Im Allgäu trat The BossHoss zuletzt im August 2022 auf der Freilichtbühne in Altusried auf.

Könisgwinkel Open Air 2024 in Füssen: Welche Sänger treten auf?

Neben der Rockband sind auch weitere Musiker für die Königswinkel Open Airs 2024 in Füssen bestätigt:

2023 sorgten Andreas Gabalier, Rapper Cro, Lea, Simply Red und Eros Ramazzotti vor zehntausenden Besuchern für gute Stimmung.

