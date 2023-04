Theater, Kino, Musik: Kulturelle Bildung eröffnet Schülern im Ostallgäu neue Welten

Die Grundschule Füssen-Schwangau und andere Schulen ermöglichen ihren Schülern Theater-, Konzert-, Bücherei- und Kinobesuche. Wie Kinder davon profitieren.

11.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Kinder gehen in Zeiten von Fernsehen und Streamingdiensten weniger ins Kino. Theater- und Konzertbesuche kennen viele gar nicht. Umso wichtiger ist es deshalb für Martina Mattner-Riegger, Rektorin der Grundschule Füssen-Schwangau, und Karina Hager, Leiterin des Kulturamts in Füssen, Kinder an solche Veranstaltungen heranzuführen. Beide wollen niederschwellige Angebote schaffen. Manche Kinder kämen mit der Schule das erste oder einzige Mal in ein Theater oder Konzert. „Vielleicht finden sie aber Gefallen daran und wir eröffnen ihnen eine neue Welt“, sagt Mattner-Riegger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.