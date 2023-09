Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang schafft den Neustart

Dank des Förderprogramms "Neustart Kultur" konnten in der Alpspitzhalle Nesselwang größere Produktionen gezeigt werden. Was in der neuen Spielzeit auf dem Programm steht.

24.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Neustart ist gelungen: Bei ihrer Jahresversammlung im Nesselwanger Hotel Post hat die Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang eine positive Bilanz der vergangenen Spielzeit gezogen. Dank des Förderprogramms "Neustart" Kultur hatte sie Produktionen gezeigt, die sie sich sonsten nicht hätte leisten können. Und auch der Wechsel vom Pfarrheim Pfronten in die Alpspitzhalle Nesselwang ist gelungen. Ein attraktives Programm hat die Theatergemeinde auch für die neue Spielzeit vorbereitet. Man nehme den Anspruch wichtig, Kutur vor der Haustür und damit Gelegenheiten zu Begegnungen zu bieten wichtig und biete ein tolles Programm, für das man sonst in Großstädte fahren müsste, sagte Vorsitzende Ulrike Rottenburger. Karten sind ab sofort für alle Vorstellungen erhältlich.

Neue Besucher - auch aus dem Oberallgäu

"Wir haben uns in Nesselwang gut aufgenommen und angenommen gefühlt", betonte Rottenburger. Deswegen sei man im Nachhinein gar nicht so traurig, dass es diesmal nicht mit dem Pfarrheim Pfronten geklappt hatte. Weil der Termin für dessen Sanierung weiterhin unklar ist, plant die Theatergemeinde auch für die neue Spielzeit nicht damit. Langristig plane man aber eine Aufteilung der Stücke auf beide Spielorte, so Rottenburger. Mit dem neuen Spielort Nesselwang hat man nicht nur neue Besucher von dort gewonnen, sondern auch aus den Oberallgäuer Nachbargemeinden Oy-Mittelberg und Wertach.

Gute Voraussetzungen in Nesselwang

In der Alpspitzhalle traf die Theatergemeinde auf ein "tolles Team", größere Kapazitäten (bis zu 350 statt gut 300 Plätze) und eine gute Ausstattung: Die Tonanlage war schon neu, die Beleuchtung ist es mittlerweile ebenso wie die Vorhänge, sagte Nesselwangs 3. Bürgermeister Gerhard Straubinger. Er betonte auch im Namen des verhinderten Pfrontener Bürgermeisters Alfons Haf, dass die Theatergemeinde eine wichtige Einrichtung für beide Gemeinden sei. Regelrecht ins Schwärmen geriet Straubinger bei der Erinnerung an die Komödie "Monsieur Claude", die die vergangene Spielzeit in der Alpspitzhalle eröffnet hatte: "Das war toll, eine richtig große Veranstaltung!" Dank der Bundesförderung konnte sich die die Theatergemeinde dieses Zehn-Personen-Stück ebenso leisten wie das Weihnachts-Familien-Musical "Der kleine Lord", obwohl beide Stücke 10.000 Euro kosteten statt der üblichen 3000 bis 5000 Euro.

Großzügige Förderung aber auch höhere Kosten

Dank der Förderung, an der allerdings auch jede Menge Bürokratie hing, ist auch gelungen, Rücklagen zu bilden. "Das nimmt uns den Druck", sagte die scheidende Schatzmeisterin Anika Carle-Huber. Sie legte ihr Amt wie vor einem Jahr angekündigt nieder, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Ihre Nachfolgerin ist Gertrud Settele. Nicht nur Corona, sondern auch der Wechsel in die Alpspitzhalle hatte finanzielle Folgen: Stand der Theatergemeinde das Pfrontener Pfarrheim kostenlos zur Verfügung, muss sie in Nesselwang Miete bezahlen. Auch waren neue Werbemittel nötig und musste teilweise zusätzlich Technik gemietet werden, berichtete Carle-Huber. Etabliert hat sich laut Vorsitzender Rottenburger als weitere Neuerung der online-Kartenverkauf. Allerdings ist es weiterhin auch in den Tourist-Infos in Nesselwang und Pfronten Karten.

Ein Stück bot schweren Stoff

Einen Wermutstropfen gab es in der vergangenen Spielzeit allerdings auch zu verdauen: Das Stück "Ende in Lachen", vom Landestheater Schwaben als "Heiteres Schauspiel" angekündigt, ließ Zuschauer ratlos zurück, wie 2. Vorsitzende Annerose Umfahrer berichtete. Zwar, so wurde in der Diskussion deutlich, will die Theatergemeinde auch künftig anspruchsvolle Stoffe bieten, allerdings müsse das so im Vorfeld auch kommuniziert werden. Als Reaktion verzichtet die Theatergemeinde für eine Spielzeit auf Stücke aus Memmingen. Stattdessen gibt es Gastspiele des Theaters Schloss Maßbach und des Landestheaters Dinkelsbühl sowie zum Saisonstart am Samstag, 14. Oktober, ein besonderes Erlebnis mit dem Filmtheater Köln: Es zeigt die Krimikomödie "Lord Savils Verbrechen" nach Oscar Wild komplett in schwarz-weiß. Und am Dienstag, 21. November, gbt es beim Familienkonzert ein Wiedersehen mit dem Bluatschink aus dem Tiroler Lechtal alias Margit und Toni Knittel. "Der Breitmaulfrosch und seine Freunde".

Weitere Spielstätten

Neben der Alpspitzhalle gibt es noch zwei weitere Spielstätten: Das Haus Zauberberg in Pfronten-Rehbichel, wo die beiden Kindertheaterstücke aufgeführt werden ("Der kleine Eisbär" am 19. Februar und "Die drei Räuber" am 23. April) sowie das Pfarrheim St. Andreas in Nesselwang. Dort stellt You-Tube-Star Michael Sommer am 23. April mit Playmobil-Figuren Literatur-Klassiker im Kleinformat vor.

