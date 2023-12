Theo Waigel liest Millers Schwäbische Weihnacht in Seeg

Der frühere Bundesfinanzminister wird am 10. September in der Seeger Pfarrkirche St. Ulrich von Allgäuer Volksmusik begleitet. Spenden sind für den guten Zweck gedacht.

30.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Er liest sie nicht zum ersten Mal, die bekannte „Schwäbische Weihnacht“ von Arthur Maximilian Miller. Eine Premiere ist es für Dr. Theo Waigel dennoch: Denn die Lesung findet erstmals in der Pfarrkirche St. Ulrich in Seeg statt – und zwar am Sonntag, 10. Dezember, um 14.30 Uhr. Bei der Lesung mit Konzert wirken neben dem früheren Bundesfinanzminister die vierköpfige „Seeger Saitenmusik“, die Oberallgäuer Harfenspielerin Catharina Stehle-Natterer (Obermaiselstein) und der aus Kempten stammende „Lechwiesen Gsang“ mit. Die drei Ensembles singen und spielen heimische Volksmusik.

Waigel war ein guter Freund des Dichters

„Beim Lesen seiner Texte überkommt mich eine tiefe Rührung.“ So beschreibt Theo Waigel seine Gefühle, wenn er sich mit den Werken des allgäu-schwäbischen Schriftstellers Arthur Maximilian Miller beschäftigt. Der ehemalige Bundesfinanzminister bezeichnet sich als guten Freund des Dichters, der 1901 in Mindelheim geboren wurde, lange Zeit in Oberstdorf lebte und 1992 in Ottobeuren starb.

Es gibt auch eine DVD

Der Politiker und der Literat haben sich immer wieder getroffen. Deshalb hat der 84-jährige Waigel, der in Seeg lebt, sich auch nicht lange bitten lassen, als ihn Simon Gehring vom Förderverein Mundart Allgäu bat, einen zentralen Text von Miller, die „Schwäbische Weihnacht“, für ein Video-und CD-Projekt zu lesen. „Waigel hat das gerne gemacht – und dabei viel von den Begegnungen mit Miller und seiner Frau erzählt“, sagt Gehring. Deshalb gibt es seit vier Jahren eine DVD und eine CD, veröffentlicht vom Förderverein Mundart Allgäu.

Die „Schwäbische Weihnacht“, 1960 entstanden, gehört zu den bekanntesten Mundart-Geschichten von Arthur Maximilian Miller. In gewisser Weise ist sie das schwäbische Pendant zu Ludwig Thomas’ „Heiliger Nacht“. Miller erzählt die Weihnachtsgeschichte, beginnend mit der Verkündigung Mariens bis zur Anbetung der Hirten, in schwäbischer Mundart („Gott wird a Mensch“). Grundlage ist das Lukas-Evangelium. Miller verlegt das Geschehen ins Allgäu mit seinen speziellen Wegen und Schluchten, den Verwehungen und Gefahren einer winterlichen Welt.

Die Lesung mit Konzert in der Pfarrkirche in Seeg beginnt um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen dem Allgäuer Hilfsfonds und dem Förderverein Mundart Allgäu zugute.