Dieses Geschäft zieht im Theresienhof in Füssen ein

Nun ist der Name bekannt gegeben worden: Der Nachmieter in dem Einkaufszentrum in Füssen im Theresienhof ist ein alter Bekannter.

13.12.2022 | Stand: 16:31 Uhr

Lange war unklar, wer den Leerstand im Theresienhof in Füssen übernimmt. Fast vier Jahre lang standen Flächen in dem Einkaufszentrum leer – Eigentümer ist die Geiger Gruppe. Dort bestätigte man vor Kurzem, dass es Verhandlungen mit einem Mieter gebe, einen Namen wollte man allerdings noch nicht nennen. Nun steht fest, dass Peter Kern Schuhhandel mit Sitz in Laupheim (Baden-Württemberg) neuer Hauptmieter der 1700 Quadratmeter großen Fläche wird.

