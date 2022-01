Tipps, damit Biomüll in der Tonne nicht festfriert

Empfehlungen des Landratsamtes Ostallgäu. Zeitungspapier kann da sehr hilfreich sein.

03.01.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Der nächste Frost kommt bestimmt. Bei Temperaturen unter null Grad Celsius besteht die Gefahr, dass Abfälle aus Küche und Garten in der Biotonne festfrieren. Das Landratsamt Ostallgäu gibt Tipps, wie das vermieden werden kann.

Wenn der Biomüll in der Tonne festfriert, kann die Müllabfuhr die Tonnen nur unvollständig leeren. Die Kommunale Abfallwirtschaft empfiehlt deshalb, Biotonnen möglichst an einem frostfreien Ort wie Keller oder Garage unterzubringen und erst am Abfuhrtag bis 6 Uhr morgens an den Straßenrand zu stellen. Außerdem haben sich folgende Maßnahmen bewährt: Speisereste und andere organische Abfälle möglichst trocken und in mehrere Lagen Zeitungspapier eingewickelt in die Biotonne geben. Den Boden der Biotonne mit zusammengeknülltem Zeitungspapier, Eierkartons oder nicht bedruckter Wellpappe auslegen. Abfall niemals in die Tonne hineindrücken.

Sind Abfälle doch einmal in festgefroren, kann man sie mit einem Stiel oder Stecken vorsichtig von der Tonnenwand lösen. Dabei sollte man nicht mit harten Gegenständen gegen die Tonne schlagen, da Kunststoff bei großer Kälte spröde wird und brechen kann.