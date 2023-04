Tourist Information im Haus Hopfensee wird eröffnet

Ab Anfang Mai gibt es im Füssener Stadtteil Hopfen am See wieder eine persönliche Beratung für Gäste und Gastgeber. Wann die Anlaufstelle geöffnet hat.

28.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Nach dem Umzug ins Haus Hopfensee öffnet die Tourist Information am Mittwoch, 3. Mai, um 10 Uhr am neuen Standort ihre Türen. Damit nimmt Füssen Tourismus und Marketing (FTM) wieder den persönlichen Beratungsservice für Gäste und Gastgeber in Hopfen am See auf. Knapp ein halbes Jahr hat der Umzug von dem bisherigen Standort an der Uferstraße in das Haus Hopfensee gedauert. Neben den üblichen Umzugsmaßnahmen waren auch umfangreichere baurechtliche Aktivitäten nötig, um unter anderem Arbeitssicherheit und Brandschutz sicherzustellen, teilt FTM mit.

Im Wechsel mit dem Tourist Info Punkt in Weißensee

Der Service der Tourist Information Hopfen am See erfolgt im Wechsel mit dem Tourist Info Punkt Weißensee und in Abhängigkeit von den Öffnungszeiten des Hauses Hopfensee. Aktuell geplant ist der Service in Hopfen mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr. Der Tourist Info Punkt Weißensee informiert wie bisher weitestgehend montags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr.

Dorfladen an der Uferstraße ist entstanden

Der Umzug wurde nötig, das der Füssener Stadtrat in dem städtischen Gebäude an der Uferstraße die Einrichtung eines Dorfladens ermöglichen wollte, um die Nahversorgung zu sichern. Nicht zuletzt versprechen sich die Verantwortlichen zusätzliche Synergien durch die räumliche Zusammenlegung des Hauses Hopfensee mit seiner Gastronomie und dem Veranstaltungssaal, des Fortbildungszentrums Eggensberger mit seinen Gesundheitsvorträgen und der Tourist Information.

Digitale Selbstbedienung hat den Vorrang bei Gästen

„Anders als früher, als digitale Informationen die persönliche Beratung nur ergänzten, hat inzwischen die digitale Selbstbedienung den Vorrang“, kommentiert Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier die aktuelle Entwicklung. Daher habe FTM umfassend in digitale Informatoren sowie zusätzlich in Informationstafeln und Prospektauslagen investiert. Nichtsdestoweniger wolle man auf das Angebot der persönlichen Beratung in Hopfen am See und Weißensee nicht verzichten.