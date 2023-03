Traditionsreiches Wirtshaus in Füssen weicht Seniorenwohnanlage

Das Bräustüberl in Füssen wird abgerissen. Was in einem Neubau alles unterkommen soll. Kommunalpolitikern geht es vor allem um ein begrüntes Satteldach.

Die Tage des traditionsreichen, aber schon lange nicht mehr als Gastronomie betriebene Bräustüberls in Füssen sind gezählt: Der Bau in der Rupprecht-straße soll abgerissen werden, stattdessen ist ein viergeschossiger Neubau geplant, der vorrangig als Seniorenwohnanlage genutzt wird. Die überarbeiteten Pläne stießen im Bauausschuss auf Zustimmung – für eine kurze Debatte sorgte allerdings ein begrüntes Satteldach.

Auch Büroräume und Arztpraxis im Neubau in Füssen

Bereits 2021 hatte es erste Pläne für die Seniorenwohnanlage gegeben. Nun lag eine überarbeitete Bauvoranfrage vor, die auch eine Reduzierung der Höhenentwicklung vorsah. Zudem sollen im Erdgeschoss nun Räume eines in Füssen bereits ansässigen Büros, das sich hier erweitern möchte, entstehen. Ebenfalls vorgesehen ist eine Arztpraxis in dem Neubau.

Das erste begrünte Satteldach in Füssen?

Das Satteldach soll begrünt werden. In ökologischer Hinsicht wäre dies zu begrüßen, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU). Doch in diesem Teil passe es optisch und städtebaulich „absolut nicht rein“. Der Rathaus-Chef plädierte daher für eine Ziegeleindeckung. Nicht alle Ausschussmitglieder sahen das so. „Das ist doch eigentlich der Weg in die Zukunft“, sagte Ilona Deckwerth (SPD). Unterstützt wurde sie von Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen): „Die Aussage, wir haben überall Ziegel drauf und wollen nichts Grünes, ist doch Schnee von gestern.“ Aus ökologischen Gründen und mit Blick auf den Klimawandel plädierten Deckwerth und Metzger für eine begrüntes Satteldach. Doch konnten sie sich nicht durchsetzen: Eine Mehrheit im Bauausschuss sprach sich für Ziegel aus, nur vier Stimmen gab es für die Begrünung.

Scharfe Kritik wird laut

Grundsätzlich unzufrieden mit der Planung zeigte sich Dr. Christoph Böhm (CSU). Der Neubau sei um ein Stockwerk zu hoch – und auch sonst nicht zu begrüßen: „Dieser Bau ist rüpelhaft, rücksichtslos und nur auf Gewinn ausgerichtet“, übte er scharfe Kritik. Allerdings befürwortete der Bauausschuss bei zwei Gegenstimmen das Projekt.

In dem aktuellen Beschluss wird auf Punkte verwiesen, die bereits nach der ersten Beratung 2021 gefordert worden sind: Verlangt wird ein Betriebskonzept, das beschreibt, ob die Wohnungen vermietet oder verkauft werden und wer der Träger der Seniorenbetreuung sein soll. Bei einer Aufteilung in Wohnungs- beziehungsweise Teileigentum ist demnach eine Übertragung eines Miteigentumsanteiles an die Stadt Füssen in Betracht zu ziehen. Zudem hieß es bereits 2021: „Die Einrichtung soll in wesentlichen Teilen der regionalen Versorgung dienen. Zweitwohnsitze beziehungsweise vorläufig nicht dauerhaft genutzte Altersruhesitze sind auszuschließen.“

