Trauer in Füssen um Franziskanerpater Adelhard Weeren (92)

Auch im öffentlichen Leben Füssens hinterließ Adelhard Weeren Spuren. Nun ist der 92-jährige Pater, der im Franziskanerkloster wirkte, verstorben. Ein Nachruf.

11.12.2022 | Stand: 14:40 Uhr

Als Krankenhaus-Seelsorger und Kolping-Präses wird Franziskanerpater Adelhard Weeren in Erinnerung bleiben, der am 3. Dezember verstorben ist. Als ehrenamtlicher Fahrer im Dienst des Bayerischen Roten Kreuzes war er zudem bei Notfällen im Einsatz. Die Trauerfeier fand in der Stadtpfarrkirche St. Mang statt, wo Pater Adelhard 2018 sein 60. Priesterjubiläum gefeiert hatte.

Der beliebte und hilfsbereite Franziskanerpater, dessen Primiz in die Wirkungszeit des Füssener Pfarrers Christoph Kaiser fiel, stammte aus einfachen Verhältnissen. Willi Weeren, so sein Taufname, wurde am 27. Februar in St. Moritz im Engadin geboren. Seine Familie, die ein Geschäft in der deutschen Kolonie führte, wurde im Sommer 1945 zum Ende des Zweiten Weltkriegs als Deutsche aus der Schweiz ausgewiesen. Mit den Eltern lebte Weeren als Schulbub in Füssen. Nach mehreren Umzügen kam er 1953 zum Studium nach München. In Füssen arbeitete Pater Adelhard nicht zuletzt auch als Religionslehrer. Er wurde 92 Jahre alt.