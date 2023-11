Trinkwasser-Hochbehälter in Halblech: So viel kostet die Generalsanierung

Die Anlage in Halblech aus dem Jahr 1978 muss erneuert werden. Fachleute im Gemeinderat erklären, wie die Arbeiten ablaufen.

29.11.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Nach 45 Jahren ist es soweit: Der Hochbehälter der Trinkwasserversorgung Halblech muss einer Generalsanierung unterzogen werden. Die dazugehörige Planung übernahm das Ingenieurbüro A&B aus Börwang. Projektleiter Marc Springer stellte zusammen mit Geschäftsleiter Klaus Bäumler den Entwurfsplan und den Ablauf der Arbeiten in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats vor.

Dringender Handlungsbedarf besteht laut den Richtlinien des Branchenverbands der Deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (kurz: DVGW). Denn der derzeitige Wasserverlust von 30 Prozent wird als zu hoch angesehen. „Das bedeutet nicht, dass dies zwangsläufig am Hochbehälter liegt“, so Bäumler, „es kann auch am Rohrleitungsnetz liegen oder an öffentlichen Brunnen und anderen Entnahmen, deren Verbrauch derzeit nicht erfasst wird.“

Ausführung der Arbeiten bei Halblech in zwei Bauabschnitten

Der 1978 in Massivbauweise aus Stahlbeton erbaute Hochbehälter befindet sich oberhalb des bebauten Gebiets am Buchenberg. Projektleiter Springer beurteilt das Speichervolumen von zwei Mal 1000 Kubikmeter auch mit Blick auf die Zukunft als ausreichend. Ausführungsmängel bei der Betonüberdeckung sowie fehlende Deckendämmung und -abdichtung machen die Sanierung unumgänglich. Der Plan der Ingenieure sieht eine Ausführung in zwei Bauabschnitten vor: Im Frühjahr 2024 sollen die Außenarbeiten vorgenommen werden, bei denen eine Deckendämmung und -abdichtung nach den Richtlinien des DVGW aufgebracht wird. Außerdem wird eine neue Sicherheitstür eingebaut sowie Fenster ausgebaut und verschlossen. Gegebenenfalls werden die Drainagen und der Asphalt des Vorplatzes saniert.

Die gesamten Baukosten belaufen sich auf etwa 1,7 Millionen Euro

Der zweite Schritt soll im Sommer nächstes Jahr mit der Ausführung der Innenarbeiten erfolgen. „Das Herzstück“, wie es Spengler bezeichnet, wird die Behältersanierung mittels Edelstahlauskleidung sein. Vorbereitet wird dies durch Reinigung und Abdichtung von Fugen, Abstrahlen des Putzes, Anbringen von Korrosionsschutzestrich und einer neuen Behälterbelüftung. Die Edelstahlauskleidung der Behälter erfolgt an Boden, Wänden und Stützen, für die Decke wird ein spezieller Mörtel verwendet. Die gesamten Baukosten belaufen sich laut Springer auf rund 1,7 Millionen Euro, wobei die Außenarbeiten mit knapp 440.000 Euro angesetzt werden.

Gemeinderat Tobias Tschirschnitz fragte angesichts der hohen Kosten nach Einsparpotenzial beim verwendeten Dämmmaterial. „Wir haben bei der Dämmung mit dem vom Bundesverband empfohlenen Material kalkuliert“, antwortete der Projektleiter. Geschäftsleiter Bäumler ergänzte, dass es sich beim Trinkwasser „um das Lebensmittel Nummer eins“ handle. Seine Erfahrung zeige, dass die neuen Materialien eine lange Lebensdauer möglich machten und Halblech mit dieser Maßnahme „gut gerüstet in die Zukunft“ gehen könne.

Bürgermeister: Ist die Trinkwasserversorgung zur Hochsaison trotz der Arbeiten gewährleistet?

Tschirschnitz regte angesichts der derzeitigen Entwicklungen am Stahlmarkt an, sich Preis und Menge des benötigten Edelstahls für die Innensanierung bereits jetzt zu sichern und nicht, wie vorgesehen, mit der Ausschreibung bis zum kommenden Jahr zu warten. Dieser Vorschlag wurde von allen Beteiligten positiv aufgenommen und werde weiterverfolgt. Aufgrund der Bauzeit im Sommer, wo sich viele Touristen im Ort aufhalten, erkundigte sich Bürgermeister Johann Gschwill, ob die Trinkwasserversorgung im Ort trotz der Sanierungsarbeiten gewährleistet sei. Springer erklärte, dass zwei Kammern im Hochbehälter vorhanden sind und nur jeweils an einer gearbeitet würde. Die Versorgung sei sicher.