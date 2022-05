Zwei Brüder aus Schwangau wollen Flohmarkt in Buching etablieren: Das ist geplant

Die Brüder Trinkwalder wollen in Buching einen regelmäßigen Flohmarkt etablieren. Los geht es im Juni. Warum nur Privatpersonen verkaufen dürfen.

09.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Entdecken und Feilschen: Das soll auch in Buching bald regelmäßig möglich sein. Denn die beiden Brüder Christoph und Herbert Trinkwalder wollen einen regelmäßigen Flohmarkt in dem Halblecher Ortsteil etablieren. Welche Idee dahinter steckt und was nicht passieren soll.

Die Trinkwalder aus Schwangau sind schon länger im Flohmarktgeschäft aktiv

Die beiden Trinkwalder sind schon länger im Flohmarktgeschäft aktiv, berichten sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie organisierten vor einigen Jahren bereits im Tiroler Reutte regelmäßig Flohmärkte. Herbert Trinkwalder lebt in Schwangau. Sein Bruder hat viele Jahre in Füssen und Schwangau gelebt, war auch beim FC Füssen aktiv. Nun lebt er im Raum Augsburg. Von Bekannten seien sie darauf angesprochen worden, ob sie nicht mal wieder einen Markt organisieren könnten. Daraufhin telefonierte Christoph Trinkwalder mit dem Betreiber des Edeka-Marktes in Buching. „Eine Win-win-Situation“, berichtet der 47-jährige Herbert Trinkwalder.

Denn die Bäckerei am Edeka sei auch am Sonntag geöffnet und Toiletten stehen am Parkplatz ebenfalls zur Verfügung. Außerdem ist die Nähe zur B17 von Vorteil. Christoph Trinkwalder geht schon seit vielen Jahren auf Flohmärkte, verkauft dort Angelbedarf und Spielzeug. „Es ist die Atmosphäre, die ich einfach gut finde“, sagt er. Unter Leute kommen, über einen Markt schlendern und sich überraschen lassen – das macht für ihn Flohmarkt aus. In den vergangenen zwei Pandemiejahren war die Szene nahezu zum Erliegen gekommen. Nun sollen fünf Flohmärkte von Juni bis Oktober in Buching stattfinden.

Edeka Parkplatz in Buching: Nur Privatpersonen dürfen verkaufen

Ziel sei es, einen festen Markt zu etablieren. Je nach Wetterlage könnte es im nächsten Jahr bereits ab März losgehen. Ein Detail für den Flohmarkt ist wichtig: Nur Privatpersonen und keine Gewerbetreibenden dürfen dort verkaufen. Die beiden freuen sich und hoffen darauf, dass eine größere Flohmarktfamilie zustande kommt.

