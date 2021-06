Trotz Corona ist der TC Pfronten auf Rekordkurs

TC Pfronten kann mit 16 Teams so viele Mannschaften wie noch nie für den Spielbetrieb melden. Wer ein besonderes Lob der Verantwortlichen erhält

23.06.2021 | Stand: 11:54 Uhr

Mit einer Rekordzahl an Mannschaften ist der TC Pfronten jetzt in die neue Saison gestartet. Trotz der Coronapause hat es der Verein geschafft, mit insgesamt 16 Teams (je acht Kinder-/Jugendteams und Erwachsenenteams) in die neue Spielzeit zu gehen. Die sportliche Leitung des Clubs zeigt sich sehr froh über diese große Anzahl an Mannschaften, die an der diesjährigen Runde teilnimmt. „Es ist sehr erfreulich, dass der Club wegen der Schließung der Tennishalle und dem damit bedingten Ausfall des kompletten Wintertrainings, alle Spieler halten konnte und sogar neue Mitglieder gewinnen konnte“, sagt Andreas Rösch vom TC Pfronten.

Ein Team des TC Pfronten spielt in der höchsten schwäbischen Liga

Besonders hervorzuheben sei der Umstand, dass mit den Junioren 18 eine Mannschaft des TC in der höchsten schwäbischen Liga, der Bezirksliga, antritt und gute Chancen auf den Klassenerhalt hat. Die Tatsache, dass in dieser Liga aus dem Allgäu nur noch der TTC Füssen mit seinem Team vertreten ist, zeige, dass im Club gute Nachwuchsarbeit geleistet werde.

Lob für den Trainer des TC Pfronten Milan Hösle

„Es wird auch immer mehr die Handschrift von Trainer Milan Hösle sichtbar, der ein hervorragendes Training durchführt“, sagt Rösch. Die erste Zwischenbilanz aller Teams liest sich wie folgt:

Junioren 18 I: Ausgezeichnet gestartet sind die erfolgreichen Burschen mit einem „Derbysieg“ beim TTC Füssen. Nach tollen und umkämpften Matches siegten die Pfrontener mit 4:2 beim Rivalen aus Füssen und zeigten, dass ihnen die lange Pause nicht geschadet hat. Die Mannschaft mit Fabian Puchele, Alex Heberlein, Philipp Huxhorn, Lukas Kastzensteiner und Jakob Haff-Winkelmann lässt für die Zukunft hoffen.

Damen 1: Gleich zwei Erfolge feierten die Damen des TC. So gab es auch einen Sieg beim Nachbarn in Füssen. Mit 5:4 waren die Pfrontenerinnen erfolgreich. Mit dem gleichen Ergebnis rangen die Damen auch den TSV Kottern nieder. Hier holte das Doppel Lara Lorang/Anja Mörz den entscheidenden fünften Punkt, obwohl Mörz mit starken Knieschmerzen spielen musste. Zuvor hatte sich im ersten Spiel schon Sara Sommer verletzt, so dass der Kader weiter schrumpft.

Damen 2: Die erstmals angetretene, neue zweite Mannschaft feierte in ihrem ersten Spiel gleich einen 4:2-Erfolg gegen die zweite Vertretung vom Nachbarn aus Füssen.

Herren 1: Den Damen gleich taten es die ambitionierten Herren. Sie siegten sowohl in dem schweren Auswärtsspiel beim TC Sonthofen als auch zuhause gegen den TC Dietmannsried klar mit 8:1 und unterstrichen ihre Ansprüche, um den Aufstieg mitzuspielen. Teamkapitän Johannes Umfahrer war dann auch dementsprechend zufrieden. Auch der Neuzugang Markus Binder hat den ohnehin guten Kader der Pfrontener Herren nochmals verstärkt. Männer-Teams des TC Pfronten zum Auftakt erfolgreich

Herren 2: Ebenfalls mit zwei Siegen startete das zweite Team um Mannschaftsführer Philipp Huxhorn. Bei den ersten beiden Auswärtsspielen in Immenhofen und Görisried wurden jeweils souveräne 6:3-Siege eingefahren.

Damen 30: In ihrem ersten Spiel gab es für die Damen zum Auftakt gegen den TSV Sulzberg ein gerechtes 3:3-Unentschieden. In der zweiten Partie setzte es eine 2:4-Niederlage gegen die sehr starken Damen aus Haldenwang.

Herren 40: Mit einem klaren 7:2 gegen den TC Wasserburg starteten die Pfrontener Jungsenioren in die Saison. Bereits nach den Einzeln war die Begegnung nach fünf Erfolgen entschieden.

Herren 50 1: Ebenso erfolgreich waren die erfahrensten Pfrontener Spieler, sie siegten mit 6:3 beim TSF Ludwigsfeld Neu-Ulm und kamen ihrem Ziel, dem Klassenerhalt, nach dem letztjährigen Aufstieg einen Schritt näher.

Juniorinnen 18: Sehr schwer wird die Saison für die Mädchen, da sich im ersten Spiel bereits Trixi Waibel verletzt hat und eine weitere Spielerin aus privaten Gründen heuer nicht mehr spielt. Somit mussten beide Spiele trotz tollen Einsatzes abgegeben werden.

Junioren 18 2: Die zweite Juniorenmannschaft startete mit einem 5:1-Erfolg gegen Sonthofen in die Runde.

Knaben 15: Die Buben mussten sich zum Auftakt den starken Knaben aus Kempten mit 2:4 geschlagen geben, zeigten aber großen Kampfgeist.