Übernachtungen in Füssen: Wie zuletzt Mitte der 1990er Jahre

Langer Corona-Lockdown sorgt in Füssen 2021 für weiteren Rückgang. Welche anderen Probleme aber in Zukunft schwerer wiegen dürften.

07.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der lange Corona-Lockdown von Januar bis weit in den Mai hat sich auch in der Füssener Tourismusbilanz 2021 niedergeschlagen. Trotzdem wurden im vergangenen Jahr dank der starken Inlandsnachfrage knapp mehr als eine Million Übernachtungen verzeichnet, teilt Füssen Tourismus und Marketing (FTM) mit. Damit bewegt man sich auf einem Niveau wie zuletzt Mitte der 1990er Jahre. Der Rückgang in der Bilanz sei zu erwarten gewesen, sagt Tourismus-Chef Stefan Fredlmeier mit Blick auf den Lockdown. Zugleich will er den touristischen Blick weiten: „Die Übernachtungsstatistik gibt keinen Aufschluss über die tatsächlichen Problemstellungen im Tourismus wie etwa den durch die Pandemie noch verstärkten Fachkräftemangel in Hotellerie und Gastronomie oder die Frage der Akzeptanz für den Tourismus bei den Einheimischen. Diese Herausforderungen werden uns Touristiker wahrscheinlich in Zukunft stärker beschäftigen als das reine Tourismusmarketing.“