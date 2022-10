Pfarrei Sankt Andreas unterstützt Gründung von Hilfsprojekt in Uganda

Die neu gegründete Sacen-Foundation unterstützt Schülerinnen in Uganda. Mitglieder der Pfarrei Sankt Andreas aus Nesselwang besuchen die Hilfskräfte vor Ort.

18.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Eine Gruppe der Pfarrei Sankt Andreas in Nesselwang hat vor kurzem Uganda besucht. Dort halfen sie bei der Gründung der Sacen-Foundation (savings for children education needs). Die Organisation von Schwester Susan Ndeezo, Initiatorin und Partnerin vor Ort seit 1995, unterstützt Mädchen mit Bildungsbedürfnissen. Viele junge Frauen, die selbst durch die Spenden aus Nesselwang einen erfolgreichen Schulabschluss ablegen konnten, haben sich in dieser Stiftung zusammengeschlossen und fördern nun die Nachfolgegenerationen. Auch die Nesselwanger Pfarrei ist Teil der Organisation, die für Bedürftige das Schulgeld übernimmt oder sie durch „Ehemalige“ persönlich betreut.

Projekt "K(eine)" Hoffnung für Uganda" ist seit Jahren erfolgreich

Bereits seit 27 Jahren werden in Nesselwang Spenden für das Ugandaprojekt „(K)eine Hoffnung für Uganda“ gesammelt. Ziel ist es, Schülerinnen an weiterführenden Schulen das Schulgeld in Notsituationen zu bezahlen. Schon über 700 Schülerinnen konnten durch die Gelder aus Nesselwang vor einem Schulabbruch bewahrt werden.

Nesselwanger haben interessante Begegnungen

Bei ihrem Besuch in Uganda erwartete die vier Nesselwanger Elisa Briechle, Philipp Marek, Alfons Klotz und Maria Klotz-Gängel ein interessantes Begegnungsprogramm. Die Reise führte sie von Kampala über Gulu, Moyo und Arua in den Norden Ugandas bis zur sudanesischen Grenze. Mit großer Gastfreundschaft wurden sie von ehemaligen Schülerinnen in ihre Hütten und Wohnungen eingeladen und bewirtet. Bei allen Treffen erfuhren die deutschen Besucher viel Dankbarkeit und Gesten der Freundschaft. Die Reise wurde von Schwester Susan begleitet. Die Lebensgeschichten der jungen Frauen haben bei den Nesselwangern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Besonders die Berichte über deren heutige Lebenssituation als Lehrerin, Krankenschwester, Ärztin, Bürofachkraft oder Juristin machten die Sacen-Mitglieder aus Nesselwang stolz. Bei einer Mathematiklehrerin durften die Nesselwanger am Unterricht in einer Klasse mit 70 Schülerinnen teilnehmen und sehen, wie selbstbewusst die junge Frau in ihrem Beruf arbeitet.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Außerdem besucht, wurden die zurzeit geförderten Schülerinnen in den Secondary Schools Sacret Heart in Gulu, Ediofe Girls in Arua und in Saint Thomas Aquinas in Erepi. Am Sonntag, 23. Oktober, werden die Teilnehmer mit einem Bildervortrag in Nesselwang über ihre Reise und das neue Hilfsprojekt informieren.

Lesen Sie auch

Hilfsbereitschaft in Pfronten Große Spendenbereitschaft: Rotary-Club unterstützt Tafel in Pfronten

Lesen Sie auch: "Geschenk mit Herz" - Humedica sammelt Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder