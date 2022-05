Mehr Bedürftige Menschen durch den Ukraine-Krieg: Tafel Füssen bekommt finanzielle Hilfe von der Kartei der Not

Die Tafel Füssen muss sich seit dem Ukraine-Krieg um mehr Menschen kümmern. Besonders haltbare Lebensmittel werden benötigt. Die Kartei der Not unterstützt.

24.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Zahl der Menschen, die aktuell zur Füssener Tafel gehen, hat sich nun auf hohem Niveau eingependelt, schätzt der Vertrauensmann Michael Wollnitza. Wie berichtet, ist durch den Ukraine-Krieg die Zahl der Menschen, die auf die Tafel in Füssen angewiesen sind, nach oben geschnellt. Nun hat die Kartei der Not – das Leserhilfswerk unserer Zeitung – die Tafel mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro unterstützt.

Hilfe der Kartei der Not kam schnell bei der Tafel Füssen an

„Das war toll“, sagt Wollnitza, der sich darüber freut, dass die Hilfe so schnell auf dem Konto gelandet ist. Das Geld werde dringend benötigt. Denn durch den Ukraine–Krieg muss die Tafel neben der eigentlichen Kundschaft auch Geflüchtete versorgen. Während pro Verkaufstag eigentlich um die 150 Menschen kommen, sind es nun mehr als doppelt so viele, berichtet Wollnitza. Er spricht von 360 bis 390 Personen.

(Lesen Sie auch: Caritas zieht die Reißleine: Aufnahmestopp an den Tafelläden in Lindenberg und Lindau)

Geldspenden kann die Tafel daher gut gebrauchen. Zwar seien die Partner aus dem Füssener Land sehr spendabel, betont Wollnitza, dennoch fehle es an Lebensmittel für Bedürftige. Vor allem in den Bereichen, die ein langes Mindesthaltbarkeitsdatum haben: Nudeln, Reis, Marmelade. Es fehle aber auch an Butter, Kakao, Kaffe oder auch mal an Keksen, so Wollnitza. Wer Lebensmittel direkt spenden will, kann das zur Öffnungszeit, in der Regel donnerstags, „am besten zwischen 11 und 13 Uhr tun“.

Tafel in Füssen sucht noch freiwillige Helfer

Die Geldspenden werden genutzt, um selbst Lebensmittel einzukaufen, die sonst nicht abgegeben werden, berichtet der ehrenamtliche Helfer. Dass es aktuell in den Supermärkten immer mal wieder zu Engpässen kommt, mache sich dabei nicht bemerkbar.

Lesen Sie auch

Warum der Tafel in Marktoberdorf die Lebensmittel ausgehen Hilferuf der Caritas

Auch Helfer, die regelmäßig ehrenamtlich tätig werden möchten, seien gerne gesehen. „Einige sind bereits in einem höheren Alter und der Dienst am Donnerstag ist anstrengend“, sagt Wollnitza. „Wir brauchen neue Leute.“

Nicht jeder kann zur Tafel gehen. Es komme auf das Einkommen an, berichtet Wollnitza. Dieses müsse nachgewiesen werden. Die Grenze für die Einkünfte liege bei rund 800 Euro pro Monat. Dieser Wert verschiebe sich entsprechend nach oben, wenn Betroffene etwa eine Familie mit Kindern zu versorgen haben.

Lesen Sie auch: Damit der Kampf um Lebensmittel nicht eskaliert: Tafel Marktoberdorf legt Aufnahmestopp ein

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".