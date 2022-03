Nach einer 72-stündigen Odyssee erreichen Familien aus Kiew und Oleksandrija das Ostallgäu. Eine Geschichte über Leid, Verzweiflung und starke junge Frauen.

01.03.2022 | Stand: 17:40 Uhr

Aus ihrem Gesicht spricht die Verzweiflung. Tränen rinnen der Frau über die Wange: Als Marina Rets über das zu sprechen beginnt, was sie in den vergangenen 72 Stunden erlebt hat, bebt ihre Stimme. „Er hat alles zerstört, was Kiew einst so lebenswert machte, Kulturdenkmäler, Theater, Häuser, es ist unfassbar.“