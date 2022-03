Ukrainerin berwältigt von so viel Hilfsbereitschaft in Füssen

Angehörige einer Pflegerin aus der Ukraine sind nach Flucht nun in Sicherheit. Eine Kollegin aus der Klinik stellt eine Ferienwohnung zur Verfügung.

11.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Angehörigen einer aus der Ukraine stammenden Pflegerin der Fachklinik Enzensberg sind nach ihrer Flucht aus der Heimat in Sicherheit. Nach einem Aufruf der Klinikleitung mit der Bitte, die Geflüchteten aufzunehmen, meldete sich Aufnahmeleitung Verena Neumayer. Sie stellt den Flüchtlingen nicht nur die familieneigene Ferienwohnung zur Verfügung, sondern holte sie außerdem selbst am Bahnhof in Innsbruck ab.

„Wir sind dankbar und überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen der gesamten Klinik“, sagt die aus der Ukraine stammende Pflegerin. Zusammen mit einer weiteren ukrainischen Kollegin begann sie am 21. Februar ihre Arbeit in der Fachklinik Enzensberg. Drei Tage später brach in ihrer Heimat der Krieg aus. Daraufhin begaben sich die beiden Kinder der Pflegerin zusammen mit einer Freundin und deren zwei Kindern auf die Flucht Richtung Deutschland.

Über drei Tage auf der Flucht

Dabei waren sie dreieinhalb Tage nonstop per Mitfahrgelegenheit, zu Fuß und schlussendlich per Zug unterwegs. Die zwei Mädchen und zwei Buben sind zwischen zehn und 13 Jahre alt. Verena Neumayer, die als Aufnahmeleitung in der Fachklinik arbeitet, entschied sich nach dem Aufruf dazu, die Geflüchteten aufzunehmen. Zusammen mit ihrem Mann fuhr sie mit dem Klinikbus nach Innsbruck, um die Geflüchteten dort abzuholen und nach Füssen zu bringen, teilt die Fachklinik mit. Neumayer stellte ihnen eine familieneigene Ferienwohnung zur Verfügung. In der Wohnung wartete in der Ferienwohnung bereits ein Starterpaket an Lebensmitteln, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachklinik Enzensberg zusammengestellt hatten.