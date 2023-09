Ultratrail-Läuferin aus Füssen: Hartnäckig auf dem Weg zum neuen Ziel

Ausdauerathletin Annabel Müller aus Füssen startet zum zweiten Mal beim „Tor des Géants“. Sie will unter 130 Stunden bleiben und sich somit für einen noch härteren Lauf qualifizieren.

05.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Der Weg ist nicht das Ziel“, macht Annabel Müller deutlich, wie sie gestrickt ist. Schließlich bezeichnet sich die 45-jährige Ultratrail-Läuferin selbst als „sehr ehrgeizig“ und weiß deshalb ganz genau, warum sie sich am 10. September wieder auf eine extreme Herausforderung einlässt. Die Wahlfüssenerin will in Courmayeur in Italien am Fuße des Mont Blanc nicht nur ihr enormes Durchhaltevermögen und ihren Kampfgeist beweisen. Um was geht es ihr vor allem bei diesem Rennen, dem „Tor des Géants“ (TOR)? Sie will die 349 Kilometer und dabei beinahe 31.000 Höhenmeter fast ununterbrochen in einer Zeit von unter 130 Stunden zu Fuß bewältigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.