Entsteht in Rieden am Forggensee bald eine 1,4 Hektar große Kiesgrube?

Das Landratsamt erteilt den Vorbescheid für die Kiesgrube in Rieden. Eine Bürgerinitiative stellt sich dagegen und will weiter Unterschriften sammeln.

16.04.2023 | Stand: 11:50 Uhr

Für die umstrittene Kiesgrube in Rieden hat das Landratsamt Ostallgäu den Vorbescheid erteilt. Damit ersetzte die Behörde die Entscheidung des Gemeinderates. Dieser sprach sich, wie mehrfach berichtet, gegen die geplante Grube aus. Alle Begründungen gegen die Kiesgrube, die die Gemeinde schriftlich der Behörde vorgelegt hatte, sollen laut Landratsamt in die endgültige Entscheidung einfließen, hieß es während der jüngsten Gemeinderatsitzung. Die Bürgerinitiative, die sich gegen die Grube stellt, plant eine Infoveranstaltung.

Sprecher der Initiative ist Hans Hack vom Bund Naturschutz. Er und sein Team haben in den vergangenen Jahren versucht, gegen die geplante Kiesgrube mobil zu machen. Sogar Unterschriften wurden gesammelt. Etwa 350 Stück sind es. Bisher sind diese Unterschriften aber nicht wie geplant beim Landratsamt Ostallgäu abgegeben worden, bestätigt Hack auf Nachfrage. Während der Pandemie wollte man schon einmal die Unterschriften übergeben – unter anderem wegen der damaligen Coronalage kam die Übergabe nicht zu stande.

Geplante Kiesgrube in Rieden am Forrgensee: Das ist der aktuelle Stand

Nun wolle man noch weitere Unterschriften sammeln. Denn die Initiative plane eine Infoveranstaltung. Dabei soll es nicht nur um die Kiesgrube in Rieden gehen, sondern insgesamt um das Thema Kiesabbau, erläutert Hack. Die Frage, die sich laut ihm stellt: Was macht der Landkreis eigentlich, wenn alle Kiesgruben ausgeschöpft sind? Und mit den Unterschriften wolle man zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger dagegen sind.

Gegen die Riedener Kiesgrube könne man nichts mehr machen, habe auch eine Rechtsberatung ergeben, so Hack. Die Baufirma Heer aus Pfronten wird an dieser Stelle also loslegen können – noch fehlt die endgültige Baugenehmigung. Heer will auf einer Fläche von 1,4 Hektar Kies abbauen.

Mit dem Rohstoff – die Firma will im gesamten 270.000 Kubikmeter Kies entnehmen – soll das Betonwerk in Trauchgau versorgt werden.

Weil das Vorhaben privilegiert ist, kann die Gemeinde die Kiesgrube letztlich nicht ablehnen. Das gemeindliche Einvernehmen hat sie verweigert. Begründung: Es gebe artenschutzrechtliche Bedenken und Bürger sorgen sich. Im Oktober hat das Landratsamt mitgeteilt, dass ein Gutachten keine Gefährdung für Insekten oder Pflanzen erkenne. Die Behörde hat das Einvernehmen ersetzt.

Kiesgrube in Rieden: Noch fehlt Stellungnahme vom Wasserwirtschaftsamt

Noch gelte aber kein Baurecht, ordnet das Landratsamt den Stand der Kiesgrube ein. Der konkrete Antrag werde aktuell geprüft. Noch fehle die abschließende Stellungnahme aus dem Wasserwirtschaftsamt. Grundlage seien die Auswertung der Grundwassermessstellen. „Sobald sämtliche Stellungnahmen vorliegen, werden wir zeitnah entscheiden“, teilt ein Sprecher des Landratamtes mit. Vor Kurzem stand bereits schweres Gerät auf der Fläche in Rieden. Bei den Arbeiten handelt es sich um Bohrungen, um den Grundwasserstand zumessen. Dies sei bei „jeder geplanten Kiesgrube obligatorisch“, sagt der Behördensprecher. Der Kiesabbau könne frühestens dann beginnen, wenn die Baugenehmigung erteilt werde.

