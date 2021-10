Umstrittenes Bauvorhaben in Pfronten-Kreuzegg muss warten

Bauausschuss will sich erst mit Phantomgerüsten vor Ort ein Bild der Ausmaße machen. Nachbarn haben für das Projekt nicht unterschrieben.

Von Andreas Schubert

03.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Der Bauausschuss des Pfrontener Gemeinderats hat das umstrittene Bauprojekt von Wohnhäusern nahe dem Bruder-Georg-Weg in Kreuzegg erneut zurückgestellt. Mit acht zu einer Stimme folgte er nach kontroverser Diskussion dem Vorschlag von Bürgermeister Alfons Haf, offene Fragen mit einem Phantomgerüst in einem Ortstermin zu klären und erst in der nächsten Ausschusssitzung über das Projekt zu entscheiden. Der aktuellen Planung zufolge umfasst es sechs Doppelhaushälften, ein Mehrfamilienhaus sowie eine Tiefgarage.