Unbekannte haben in Füssen einen Hundekotbeutelspender gesprengt. Wer kann der Polizei Hinweise geben?

28.02.2022 | Stand: 12:41 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag einen Hundekotbeutelspender in Füssen gesprengt und den darunter befestigten Mülleimer kaputt getreten. Die Tat geschah in der Riebel-Brand-Straße, berichtet die Polizei.

Bewohner in der näheren Umgebung nahmen zwar einen lauten Knall wahr, unterließen es jedoch, die örtliche Polizei zu informieren. Die Polizei bittet um Hinweise unter 08362/91230.

