Unbekannte reißen Biberdamm in Biotop bei Füssen ein

Unbekannte haben in einem Moorgebiet bei Roßhaupten einen Biberdamm völlig zerstört. Das steht unter Strafe und kann richtig teuer werden.

25.03.2023 | Stand: 10:45 Uhr

Wie die Füssener Polizei berichtet, haben bislang unbekannte Täter einen Biberdamm in einem Biotop mutwillig zerstört. Aufgrund der Spuren vor Ort vermutet die Polizei, dass der Damm mit schwerem Gerät eingerissen und abgetragen wurde.

Hierdurch sind massive Schäden in einem Niedermoorgebiet entstanden, so die Polizei. Der Biber unterliegt in Deutschland dem Naturschutzrecht und zählt in ganz Europa zu den streng geschützten Arten, obwohl er für Anlieger auch zur Plage werden kann, wie diese Fälle aus dem Oberallgäu zeigen.

Biberdamm zerstört: Hohe Strafen möglich

Da beim Landratsamt Ostallgäu keine Genehmigung für die Entfernung des Biberdamms vorliegt, prüft die Polizei eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Und das kann richtig teuer werden: Bis zu 50.000 Euro Geldstrafe sind laut der Plattform bussgeldkatalog.org möglich.